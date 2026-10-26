Accueil - Mercato ASSE - ASSE : Les mots très sympas de Saïdou Sow sur Saint-Etienne

Partager sur Ajouter comme source préférée sur Google

Revenu à Geoffroy-Guichard avec le FC Nantes, Saïdou Sow a applaudi l’accueil du Chaudron et son ambiance, même si les Canaris ont perdu (1-0). Ancien défenseur de l’ASSE, il garde aussi du positif de la copie nantaise, malgré un dénouement dur à avaler.

ASSE : Le Chaudron, des retrouvailles qui font du bien à Saïdou Sow

Revenir à Saint-Étienne n’avait rien d’un match ordinaire pour Saïdou Sow. Ex-Stéphanois, le défenseur nantais a retrouvé Geoffroy-Guichard avec émotion, même si son équipe est repartie sans le moindre point en poche. Au micro, juste après le match, il n’a pas caché son plaisir manifeste de retrouver un décor qu’il connaît mieux que personne.

« Ça fait du bien de revenir ici, malgré le match assez compliqué, mais revenir ici, ça rappelle des souvenirs », a confié le joueur. Des mots sincères, qui disent son attachement à Saint-Étienne, même sous un autre maillot. Le résultat a pourtant empêché les Nantais de savourer ces retrouvailles jusqu’au bout.

Nantes battu, mais Sow retient des motifs d’espoir

À ses yeux, Nantes valait mieux que ce score et pouvait repartir avec un autre résultat. Il a loué l’engagement collectif des Canaris, ainsi que le travail mené en amont avec leur entraîneur et son staff. Selon lui, cette défaite face à l’ASSE ne doit pas gommer les progrès visibles pendant la rencontre.

« On a été une vraie équipe, mais on est tombé contre une équipe qui voulait absolument gagner », a expliqué Saïdou Sow. Il a enchaîné : « Je pense qu’il faut qu’on continue. Je pense que ça va changer. » Le Nantais en tire donc que son groupe peut s’appuyer sur cette prestation pour préparer la suite, même si la fin de match laisse de sérieux regrets.

Une préparation minutieuse face aux Verts

Sa connaissance de l’ASSE a aussi pesé très lourd dans la préparation du défenseur. D’après Saïdou Sow, le staff nantais avait décortiqué le jeu stéphanois au fil de plusieurs séances vidéo. De son côté, il suivait régulièrement les Verts et connaissait leurs principaux mouvements offensifs.

À voir

OM-Le Havre : Première sanction, Abdallah rétrogradé en Pro2

Il avait notamment repéré les appels en profondeur, les déplacements entre les lignes, et la faculté qu’ont les joueurs stéphanois à créer des décalages dans les espaces réduits. Ce travail lui a donné des repères très précis pour aborder le match, mais il n’a pas suffi à empêcher la défaite nantaise.

« C’est Sainté » : un hommage à l’ambiance stéphanoise

Résultat mis de côté, Saïdou Sow a voulu saluer l’atmosphère de Geoffroy-Guichard. Interrogé sur l’ambiance du stade, il a répondu sans détour, en une phrase : « C’était incroyable, comme on dit, c’est Saint-Étienne ! »

Cette réaction montre ce que le Chaudron pèse dans son parcours. Le FC Nantes a quitté Saint-Étienne avec une défaite d’un but à zéro, mais son défenseur, lui, a retrouvé un public et un stade qui lui parlent encore d’une période importante de sa carrière.