ASSE : Maxime Bernauer songe déjà à sa reconversion

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Encore sous contrat à l’ASSE, Maxime Bernauer songe à sa reconversion. Il a dévoilé sa future profession après la fin de sa carrière. Il rêve d’un staff technique.

ASSE : Maxime Bernauer, un des patrons de l’équipe de Cathro

Arrivé à l’ASSE en février 2025, Maxime Bernauer est sous contrat avec le club stéphanois jusqu’en juin 2027. Cette saison, il fait partie des vice-capitaines de l’équipe de Ian Cathro. En l’absence de Julien Le Cardinal, face à Rodez AF (2-0), il avait été le capitaine.

Le défenseur central bénéficie donc de la confiance du nouvel entraîneur des Verts, comme le témoigne son temps de jeu. Il a été titulaire à 10 reprises et autant de matchs disputés. Grâce à sa polyvalence, il a été positionné 6 fois comme milieu défensif et 4 fois au poste d’arrière latéral gauche, en l’absence de Ben Old.

Le joueur de 28 ans (depuis le 1er juillet) est l’actuel couteau suisse de Ian Cathro. En plus de son leadership, tant dans le vestiaire que sur le terrain, il est un véritable taulier prêt à aller au combat pour le maillot vert. « J’y prends du plaisir, c’est assez naturel », a-t-il confié au quotidien Le Progrès sa nouvelle responsabilité.

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Pour Maxime Bernauer, le brassard de capitaine ne change rien à son état d’esprit irréprochable. Il ne pense pas être au-dessus des autres stéphanois, qui ont aussi droit à la parole. « Tout le monde se sent important », selon ses explications.

Le milieu de terrain de Saint-Etienne veut devenir entraîneur

Fort de l’expérience qu’il vit à l’AS Saint-Etienne, le numéro 6 des Verts pense diriger une équipe après sa retraite. Il veut devenir entraîneur après la fin de sa carrière selon ses confidences au quotidien régional. L’ancien joueur du Dynamo Zagreb (Serbie) aimerait être à la tête d’un staff technique et transmettre sa vision. Il a déjà ses idées qu’il voudrait bien essayer de faire passer.

Il confie qu’il est un passionné de tactique. Il en discute parfosi avec quelques coéquipiers. « Les joueurs sont plus ou moins intéressés par ça. On en mange tous les jours. C’est comme dans tout, certains font un travail sans vraiment être passionnés par celui-ci. D’autres le sont, et ça se ressent. Je le suis depuis tout petit.

Quand j’entre sur un terrain, je pense toujours à résoudre des problèmes et à m’ajuster pour en poser à l’adversaire. C’est une vision qu’on m’a inculquée depuis Rennes et même Lorient, où j’ai joué petit. Depuis que je suis pro, il y a toujours eu deux ou trois mecs par équipe avec qui j’en parle beaucoup », a-t-il expliqué.

Etuin et Callens dans le futur staff de Bernauer ?

Maxime Bernauer avoue avait abordé le sujet avec Maxime Etuin (31 ans), actuel arrière gauche du FC Villefranche (Ligue 3), qu’il a connu à Concarneau son ancien club. Ce dernier, qui aussi côtoyé Régis Le Bris au FC Lorient souhaite également entrainer. Le joueur de l’ASSE envisagerait même une collaboration avec son ancien coéquipier qu’il présente comme un « cerveau exceptionnel ».

Si l’idée de démarrer leur aventure ensemble trotte déjà dans leur tête, Bernauer et Etuin pourraient être rejoint dans leur projet par Thomas Callens (28 ans), le deuxième gardien du FC Annecy (Ligue 2). Ce dernier pourrait devenir l’entraîneur des portiers dans le probable futur staff évoqué par le joueur stéphanois.

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Pour l’instant, Maxime Bernauer est encore un joueur majeur de l’équipe de Saint-Etienne dont l’objectif est la montée en Ligue 1. Et il est évidemment concentré sur ce but.

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