ASSE : Le vestiaire stéphanois gronde après le FC Nantes

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L’ASSE a battu le FC Nantes (1-0) samedi à Geoffroy-Guichard, mais les questions sur la protection des joueurs sont restées. Au coup de sifflet final, Julien Le Cardinal et Ian Cathro ont dénoncé des contacts limites et remis sur la table l’arbitrage et l’absence de VAR en Ligue 2.

ASSE : Des contacts qui laissent un goût amer malgré les trois points

L’ASSE a pris les trois points face au FC Nantes, mais la manière a laissé des traces dans le vestiaire. Touché une nouvelle fois par un contact appuyé, Julien Le Cardinal a confié son incompréhension après la rencontre. Le défenseur pense qu’une intervention vidéo aurait changé la décision de l’arbitre.

« Je pense que s’il y a une VAR, il y a rouge. Je pense, après je n’ai pas revu l’image. Au vu de ce que j’ai ressenti, s’il y a la VAR il y a rouge je pense », a-t-il expliqué. Sa réserve compte : il parle de ressenti, car il n’avait pas encore vu les images. Rien n’est donc établi après examen de l’action.

Julien Le Cardinal relance le débat sur la VAR

Le Stéphanois a ensuite élargi le sujet à l’assistance vidéo en Ligue 2. Il ne rejette pas la faute sur les seuls arbitres. Il pointe les limites humaines et l’utilité d’un outil capable de corriger quand il le faut. « Après on peut discuter sur beaucoup de situations, personne n’est parfait. On fait des erreurs, les arbitres font des erreurs, c’est comme ça », a-t-il balancé.

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« Ça prouve qu’on aurait peut-être besoin de cette vidéo en Ligue 2. On fait avec », a-t-il ajouté. Le capitaine des verts a aussi minimisé les suites physiques du match pour lui-même : « Moi je me suis bien senti physiquement, je vais me reposer deux jours et c’est reparti ! » Son agacement est réel, notamment après un récent coup de gueule après une nouvelle blessure.

Ian Cathro réclame davantage de protection pour les joueurs

Ian Cathro a lui aussi pointé l’intensité de certains contacts. Pour l’entraîneur écossais de l’ASSE, l’arbitrage doit protéger les joueurs, surtout ceux dont la technique fait le spectacle. Il rejoint ainsi Le Cardinal. « La première chose à dire, c’est que si on veut avoir des bons joueurs dans ce championnat, il faut siffler pour les protéger », a insisté Cathro.

Il a ensuite précisé ce qu’il avait ressenti pendant la rencontre : « Le football est un sport qu’on adore voir à travers des joueurs de talents, mais il faut qu’ils puissent s’exprimer sur le terrain et ce soir on s’est un peu trop approché de la limite pour moi sur certaines situations. » Ses mots visent la protection des joueurs et la place à laisser au talent, dans un cadre contrôlé.

Une victoire qui compte aussi dans la gestion du groupe

Cette victoire garde malgré tout du poids pour l’ASSE. Les Verts ont pris les trois points dans un match que Cathro juge le plus dur de leur début de saison. Savoir tenir le résultat est un bon signe pour le coach, réserves sur certaines actions ou pas. Le débat sur la VAR en Ligue 2 reste ouvert, pendant que Saint-Étienne garde l’essentiel au classement : un succès à domicile et un message net sur la protection des joueurs.