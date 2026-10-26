Mercato : Nico Williams revient sur l’intérêt du Paris SG

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Le PSG a bel et bien tenté de recruter Nico Williams. L’attaquant de l’Athletic Bilbao a confirmé lui-même avoir repoussé plusieurs offres de grands clubs européens, dont celle du Paris SG. Le joueur de 24 ans a justifié son choix.

Mercato : Nico Williams livre sa position sur l’intérêt du PSG

À la faveur d’une interview accordée à la Cadena SER, Nico Williams est revenu sur l’intérêt du Paris Saint-Germain lors du mercato de l’été 2025. À la recherche de renforts offensifs pour offrir à Luis Enrique une équipe compétitive, le club de la capitale a multiplié les cibles.

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Après sa Coupe du monde mémorable avec l’Espagne, Nico Williams figurait bien parmi les joueurs convoités par presque tous les grands clubs européens. Fortement pressenti au FC Barcelone, où l’attendait son ami Lamine Yamal, l’ailier de l’Athletic Bilbao était aussi sur les tablettes d’Arsenal et du Paris Saint-Germain. Le cadet d’Inaki Williams a choisi de rester dans son club formateur. Interrogé sur son choix ce weekend, Nico Williams a expliqué qu’il n’a jamais eu de doute sur le cours de sa carrière.

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« Je n’ai jamais douté de vouloir rester ici. J’ai reçu énormément d’offres ces trois derniers étés. (…) C’est moi qui ai pris la décision. Personne ne m’a mis un pistolet sur la tempe pour décider. Hormis le Barça, j’ai reçu des offres du PSG et d’Arsenal que j’ai refusées. Je suis là, où je veux être. Les décisions se prennent en famille, entre mes parents et mon frère », a confié le natif de Pamplona.

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Depuis, le numéro 10 de l’Athletic Bilbao traverse une période plus compliquée, avec six buts et quatre passes décisives lors du précédent exercice, puis une seule réalisation en huit rencontres cette saison. Mais avec la blessure de Khvicha Kvaratskhelia, dont la saison est carrément terminée, Nico Williams semble se retrouver à nouveau dans les petits papiers du Paris SG pour le prochain mercato d’hiver. En attendant de savoir s’il va reconsidérer sa position, le Champion du monde 2025 a tenu à faire une importante précision après la dernière sortie médiatique de son agent.

Nico Williams contredit son agent

Dans le récent podcast espagnol Los Fulanos, Félix Tainta, l’agent de Nico Williams, a publiquement avoué que les difficultés financières du FC Barcelone et l’absence de garanties concernant l’inscription de son poulain auprès la Liga ont été les raisons principales de l’échec de son transfert chez les Blaugranas.

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Des propos qui n’ont pas été du goût du principal concerné. « Félix s’est trompé dans ses déclarations. Ce n’était pas approprié. Les choses ne se sont pas passées comme ça », a répondu Nico Williams. Après avoir pris la décision de rester à Bilbao, Williams a prolongé son contrat avec l’Athletic jusqu’en juin 2035.