Accueil - PSG mercato - Ligue 1 : Les groupes de Luis Enrique et Fonseca pour PSG-OL

Partager sur Ajouter comme source préférée sur Google

Ce lundi soir, le PSG accueille l’OL en clôture de la huitième journée de Ligue 1. Découvrez les groupes de joueurs convoqués par Luis Enrique et Paulo Fonseca pour cette rencontre.

PSG : Quatre titulaires sur le flanc pour le choc face à l’OL

Luis Enrique et le staff du Paris Saint-Germain vont devoir s’adapter. L’équipe du PSG reçoit l’Olympique Lyonnais ce lundi à 20h30 au Parc des Princes et devra faire sans plusieurs de ses cadres. En effet, Marquinhos, Nuno Mendes, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia (absent pour plusieurs mois après une rupture d’un ligament croisé) sont forfaits pour le choc de cette huitième journée de Ligue 1.

Lire aussi : OL : Paulo Fonseca confirme cinq absents face au Paris SG !

Une situation qui va permettre à l’entraîneur espagnol de mesurer la qualité de ses remplaçants. Le successeur de Christophe Galtier a ainsi fait appel à plusieurs jeunes pour pallier ces absences. Luis Enrique a notamment retenu le défenseur David Boly (17 ans), l’attaquant Quentin Ndjantou (19 ans) et le gardien Arthur Bar (16 ans).

À voir

ASSE-FC Nantes (1-0) : Lourde sanction en vue pour Sainté

Convoqué une seule fois en Ligue 1 cette saison, mais trois fois en Champions League, Quentin Ndjantou profite aussi des nombreuses absences pour se glisser dans le groupe de Luis Enrique, au même titre que Dro Fernandez et Senny Mayulu.

Après des débuts timides, Maghnes Akliouche prend de l’importance au Paris Saint-Germain pour compenser l’absence de Khvicha Kvaratskhelia. Sa polyvalence sur l’aile et au poste de faux 9 séduisent Luis Enrique, à en croire le quotidien L’Équipe. L’ancien milieu offensif de l’AS Monaco a de fortes chances de démarrer ce soir face à Lyon, aux côtés de Désiré Doué et Ferran Torres.

Le groupe de Luis Enrique pour PSG/OL :

Gardiens : Safonov, Chevalier, Bar.

Défenseurs : Pacho, Hakimi, Zabarnyi, Digne, Hernandez, Boly.

Milieux : Vitinha, Neves, Ruiz, Zaïre-Emery, Dro, Beraldo, Mayulu.

À voir

OM : Faris Moumbagna vit mal sa mise à l’écart par Genesio

Attaquants : Torres, Akliouche, Doué, Godts, Ndjantou.

OL: Fonseca convoque Descamps et Kamara

Ce lundi soir, l’Olympique lyonnais se déplace sur la pelouse du Parc des Princes pour y affronter le PSG, dans le choc de la huitième journée de Ligue 1. Pour cette affiche de prestige, Paulo Fonseca, l’entraîneur lyonnais, a convoqué un groupe de 21 joueurs, dans lequel ne figurent pas les blessés de longue durée.

Lire aussi : L’OL annonce un gros coup dur avant le match contre le PSG !

À savoir Loïs Openda (fissure du péroné droit), Mohamed Ouédraogo (ligaments croisés) et Nicolas Tagliafico, victime d’une lésion musculaire. Pavel Sulc, qui s’est blessé au ménisque du genou droit, sera absent quatre mois et est lui aussi forfait. Keito Nakamura est suspendu. Le Japonais est remplacé par le jeune Adil Hamdani, qui fait son retour dans le groupe. Steeve Kango (commotion) n’est lui non plus pas disponible.

Le groupe de l’OL pour affronter le PSG

Gardiens : Bengui, Descamps, Greif.

Défenseurs : Abner, Athekame, Bacher, Kamara, Kluivert, Mata, Niakhaté.

À voir

Mercato : Un crack du SRFC pour éjecter Lucas Digne au PSG ?

Milieux : Bidstrup, Merah, Morton, Nartey, Tessmann, Tolisso.

Attaquants : Boudache, Duranville, Hamdani, Himbert, Nuamah.

Lire la suite sur le PSG

PSG – OL : Deux terribles nouvelles tombent à Lyon avant le match

À voir

ASSE : Le Cardinal met en garde ses coéquipiers après Nantes

Ligue 1 : Un plan anti-PSG confirmé à l’Olympique Lyonnais

