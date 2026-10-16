Accueil - PSG mercato - Mercato PSG : L’agent de Nico Williams confirme un rapprochement

Nico Williams a bien failli s’engager en faveur au PSG. Le talentueux ailier de l’Athletic Bilbao figurait parmi les joueurs convoités par le club de la capitale française ces dernières années, comme l’a confirmé son agent.

Mercato PSG : Tous les grands d’Europe voulaient Nico Williams

Le Paris Saint-Germain était bien dans la course pour Nico Williams. Longtemps annoncé dans le collimateur des plus grands clubs européens, l’attaquant de 24 ans a notamment suscité l’intérêt des dirigeants parisiens, désireux de renforcer leur secteur offensif après le départ de Kylian Mbappé.

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Une information désormais confirmée par le représentant de l’ailier de l’Athletic Bilbao, Félix Tainta, qui a dévoilé l’ampleur de la concurrence autour de son protégé. « Tout le monde voulait Nico : le Barça, le Bayern Munich, le PSG, Arsenal, Liverpool… Trouver un joueur qui dit non à toutes ces équipes, ce n’est pas facile », a expliqué l’agent de l’international espagnol dans le podcast ibérique « Los Fulanos ».

Après ses performances remarquées avec l’Athletic Bilbao et le principal concerné a publiquement annoncé son souhait de rejoindre son ami Lamine Yamal au FC Barcelone. Le transfert de Williams au Barça a longtemps semblé envisageable, mais les difficultés financières des Blaugranas ont compliqué les discussions.

🗣️ Félix Tainta, agente de Nico Williams, desvela por qué no llegó al Barça: “Si no había ciertas garantías, no podíamos arriesgarnos”



🔵🔴 El representante admite que su cliente “tenía idea de salir” y por qué frenó la operación



📹 Vía Los Fulanos pic.twitter.com/k3XvhyVApR — Diario SPORT (@sport) October 15, 2026

Le club entraîné par Hansi Flick ne pouvait pas apporter toutes les garanties attendues concernant l’inscription du joueur auprès de la Liga. Un problème majeur qui aurait pesé dans la décision de l’entourage de Nico Williams. Plutôt que de prendre le risque d’un transfert incertain, l’ailier espagnol a finalement décidé de poursuivre son aventure à Bilbao.

« Sans certaines garanties, nous ne pouvions pas prendre le risque », a indiqué Félix Tainta, qui admet que son client « avait envisagé un départ » avant de se rétracter. Une décision qui a surpris de nombreux observateurs, alors que plusieurs grandes puissances européennes étaient prêtes à l’accueillir. Une signature au PSG à l’été 2024 aurait pu faire définitivement basculer le destin de Nico Williams.

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Au top de sa forme et de sa popularité après son Euro en Allemagne, où il aura notamment inscrit un but en finale face à l’Angleterre, le natif de Pamplona aurait intégré le collectif du PSG de Luis Enrique. Nico Williams a finalement prolongé son contrat avec l’Athletic Bilbao jusqu’en juin 2035.

Un engagement exceptionnellement long qui témoigne de son attachement à son club formateur. Pour le Paris Saint-Germain, cette décision a considérablement compliqué la perspective d’un éventuel transfert.

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L’Athletic Club dispose désormais d’une position particulièrement solide pour conserver son international espagnol, et un départ nécessiterait des conditions financières importantes.