INFO: Le Real Madrid rêve d’un transfert étourdissant au PSG

Selon la presse espagnole du jour, Nasser Al-Khelaïfi et le PSG devront se méfier du Real Madrid lors du prochain mercato estival. Fidèle à ses habitudes, Florentino Pérez préparerait un vilain coup à Paris en coulisses.

Mercato PSG : Le Real Madrid veut rapatrier un ancien de la Castilla.

Qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain fait désormais des favoris pour se succéder à lui-même sur le toit de l’Europe. D’après les informations de L’Équipe, le vestiaire de Luis Enrique est concentré sur cet objectif, qui ferait définitivement entrer le PSG dans le cercle restreint des grands clubs européens à avoir réussi cet exploit.

Mais si un tel scénario se produisait, certains joueurs clés du club pourraient faire leurs valises pour aller à la conquête d’un autre projet. C’est notamment le cas d’Achraf Hakimi, plus que jamais convoité par le Real Madrid, son club formateur.

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D’après les informations du site Fichajes, Florentino Pérez et les décideurs madrilènes auraient pris la décision de faire du défenseur parisien le successeur de Dani Carvajal au poste de latéral droit. Le média espagnol précise même que Achraf Hakimi serait séduit par l’idée d’un retour à Madrid afin de s’imposer dans son club de coeur et retrouver son ami Kylian Mbappé.

Le nouveau Champion d’Afrique serait d’ailleurs prêt à baisser son salaire pour faciliter son retour au Real. Alertée sur les envies secrètes du joueur de 27 ans, la Maison-Blanche aurait déjà dégagé une enveloppe pour négocier ce gros transfert avec le Paris Saint-Germain.

Le Real Madrid attend le feu vert d’Achraf Hakimi

Recruté à l’été 2023 en provenance de l’Inter Milan pour 68 millions d’euros, Achraf Hakimi s’est rapidement imposé comme un indéboulonnable au sein du onze du Paris SG. Considéré comme le meilleur arrière droit de la planète, le natif de Madrid fait, bien évidemment rêver, plusieurs grands clubs européens.

Alors que Dani Carvajal dispute ses derniers mois sous le maillot merengue, son contrat expirant le 30 juin prochain, le Real Madrid souhaiterait rapatrier son ancien prodige. Mais Florentino Pérez ne veut pas compliquer davantage ses relations avec Nasser Al-Khelaïfi et ne bougera dans ce dossier que si le joueur réclame lui-même son transfert à la fin de la saison.

Pour conclure cette opération d’envergure, l’actuel 2e de Liga aurait déjà prévu une enveloppe de 80 millions d’euros. Cependant, des sources proches du club de la capitale française assurent que cette piste est totalement infondée. La direction du Paris SG n’aurait aucune intention de se séparer de Hakimi, considéré comme un élément clé du projet, à en croire PSG Inside Actus.

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À Paris comme à Doha, la position est claire : Achraf Hakimi est jugé intransférable pour la saison prochaine et aucune négociation n’est possible, quel que soit le montant évoqué. Les finances du Paris Saint-Germain étant quasiment au vert après la glorieuse saison 2024-2025.

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