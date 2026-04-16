Mercato : Le PSG lâche un gros chèque pour un ancien de Metz

À la recherche d’un renfort au milieu de terrain, le PSG serait prêt à signer un gros chèque pour un ancien crack de Ligue 1 lors du prochain mercato estival. Explications.

Mercato PSG : Luis Campos à la lutte pour un international sénégalais

Avec la longue blessure de Fabian Ruiz, le besoin de recruter un nouveau milieu de terrain défensif lors du prochain mercato estival est devenu une priorité pour le PSG. Si le nom d’Enzo Fernandez résonne depuis plusieurs semaines comme l’option numéro 1, Luis Campos scrute également d’autres horizons pour tenter de mettre la main sur l’oiseau rare.

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Dans cette optique, le conseiller sportif parisien serait sur les traces d’un ancien joueur du FC Metz : Pape Matar Sarr. Recruté par Tottenham en juillet 2022 pour 17 millions d’euros, le joueur de 23 ans s’est très vite imposé comme l’un des meilleurs à son poste en Premier League.

Mais malgré un contrat courant jusqu’en juin 2030, l’international sénégalais ne devrait pas rester à Londres si les Spurs sont relégués en Championship à l’issue de la saison. Surtout que d’autres grands clubs européens seraient prêts à l’attirer cet été.

En effet, selon les informations de Caughtoffside, le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich et le Real Madrid auraient d’ores et déjà manifesté leur intérêt pour recruter Pape Matar Sarr durant le mercato à venir. Mais il faudra mettre la main à la poche puisque Tottenham ne compte pas brader son numéro 29.

Tottenham réclame 57M€ pour Pape Matar Sarr

Roberto De Zerbi, le nouvel entraîneur de Tottenham, compte sur Pape Matar Sarr pour la saison prochaine, que ce soit en Premier League ou en Championship. Un départ n’est donc pas envisagé par les Spurs pour le moment, relégation ou non, mais une offre dépassant les 50 millions de livres sterling pourrait changer la donne.

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« La valeur de Sarr ne cesse d’augmenter et un départ cet été est tout à fait envisageable, que son équipe soit reléguée ou non. Le Real Madrid, le PSG et le Bayern Munich sont tous de grands admirateurs du joueur, et une offre avoisinant les 50 millions de livres sterling (57 millions d’euros) serait probablement suffisante », a glissé une source proche du dossier.

En interne, le board de Tottenham fait néanmoins passer un message clair : Pape Matar Sarr n’est pas à vendre. Dans les faits, il sera néanmoins très difficile de retenir le natif de Thiaroye en cas de proposition du Real Madrid, du Bayern Munich ou du Paris SG.

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Le média britannique indique à ce sujet que les agents de Pape Matar Sarr sont focalisés sur le mercato et tentent actuellement de trouver la meilleure solution pour l’avenir du joueur. Pour rappel, Tottenham occupe en ce moment la 18e place de Premier League. Affaire à suivre…