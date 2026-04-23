PSG – Bayern Munich : Vincent Kompany annonce un renfort XXL

Après la victoire de son équipe face au Bayer Leverkusen en Coupe d’Allemagne, l’entraîneur du Bayern Munich, Vincent Kompany, a fait le point sur son groupe, à quelques jours d’un choc contre le PSG, en demi-finale aller de la Ligue des Champions.

Le Bayern Munich pourrait compter sur un atout majeur face au PSG

À une semaine de la demi-finale aller de Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain, le Bayern Munich a décroché son billet pour la finale de la Coupe d’Allemagne. Après avoir battu le Bayer Leverkusen (2-0), Vincent Kompany a donné des nouvelles rassurantes sur Lennart Karl, blessé à l’ischio-jambier droit depuis deux semaines.

Lisez aussi : PSG – Bayern : Vincent Kompany annonce la couleur à Enrique

À voir

ASSE – ESTAC : Montanier cache bien son jeu contre le leader

Absent depuis trois semaines en raison d’un problème musculaire à la cuisse, le milieu offensif de 18 ans se rapproche d’un retour à la compétition. Le jeune international allemand a retrouvé l’entraînement collectif et pourrait rapidement réintégrer le groupe. Il devrait même figurer sur la feuille de match mardi prochain, face au PSG, en demi-finale aller de la Ligue des Champions, au Parc des Princes, selon son coach.

Lisez aussi : Bayern-PSG : Vincent Kompany prévient déjà le Paris SG

« Lennart Karl va mieux, il a repris les séances avec le ballon. Il pourrait effectuer son retour dans le groupe la semaine prochaine, à l’instar de Tom Bischof », a notamment déclaré l’entraîneur belge en conférence de presse. Un retour important et rassurant pour le Bayern Munich, qui a récemment annoncé la fin de saison d’un autre joueur offensif : Serge Gnabry.

Lire la suite sur le PSG

Bayern Munich – PSG : Vincent Kompany prévient Luis Enrique

À voir

Ça chauffe à l’OM : Le maire exige un changement urgent

Bayern Munich – PSG : Grosse tuile pour Vincent Kompany !

Lennart Karl, véritable pépite allemande, s’est révélé en début de saison comme étant une option crédible aux yeux de Vincent Kompany, qui n’a pas hésité à le titulariser plusieurs fois en Ligue des Champions. Depuis le début de l’exercice 2025-2026, le natif de Frammersbach (Allemagne) compte 9 buts et 7 passes décisives en 35 matchs toutes compétitions confondues.