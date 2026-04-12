Mercato : Yan Diomande répond en personne à l’intérêt du PSG

Révélation de la saison en Bundesliga, Yan Diomande attire l’intérêt de grands clubs européens, dont le PSG. À quelques semaines de l’ouverture du mercato estival, l’ailier du RB Leipzig s’est prononcé sur son avenir.

Mercato : Le PSG à la lutte pour Yan Diomande

Le Paris Saint-Germain a déjà commencé à avancer sur certains dossiers XXL pour le prochain mercato estival. Luis Enrique aurait notamment validé l’arrivée de Yan Diomandé. D’après les informations dévoilées par PSG Inside Actus, les dirigeants parisiens seraient très intéressés par le renfort de Yan Diomandé.

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Luis Campos ne souhaite pas passer à côté de l’opportunité de récupérer l’international ivoirien, dont le profil a été validé par l’entraîneur Luis Enrique. Ce dossier s’annonce toutefois délicat, puisque la concurrence est particulièrement vive. Le Bayern Munich, Manchester United, Liverpool et Chelsea étant également sur le coup.

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Contrairement à certaines rumeurs, Yan Diomande n’aurait encore aucun accord avec un autre club. De son côté, le natif d’Abidjan prend le temps de la réflexion, tandis que le RB Leipzig a déjà informé ses courtisans que pour le libérer, il faudrait au moins une offre atteignant les 100 millions d’euros. En attendant, le principal concerné a donné de la voix concernant son avenir.

Yan Diomande : « Les rumeurs PSG, Chelsea, Liverpool et autres me motivent à travailler encore plus »

Auteur d’une saison remarquée sous les couleurs du RB Leipzig, avec notamment 12 buts et 8 passes décisives en 31 matchs toutes compétitions confondues, Yan Diomande ne laisse pas insensible sur la scène européenne. À seulement 19 ans, l’international ivoirien pourrait faire l’objet d’un transfert pharaonique lors du prochain mercato d’été.

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Des cadors européens comme le Paris Saint-Germain, Chelsea FC, Arsenal, Bayern ou encore Liverpool FC étant tous prêts à faire des folies pour obtenir sa signature. Mais Dimoande garde la tête froide et reste concentrer sur le terrain. Dans une réaction accordée à Africafoot lors d’une table ronde organisée par la Bundesliga, le numéro 49 du RB Leipzig s’est montré serein face à cette agitation médiatique.

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« Je suis là, moi, déjà il y a la santé et je travaille au quotidien. Entendre ces rumeurs avec de grands clubs comme le PSG, Chelsea, Liverpool et autres intéressés par moi, ça me donne encore plus de force pour travailler. Je garde le sourire, je reste jovial et je pousse », a expliqué le protégé de Faé Emerse.