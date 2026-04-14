Mercato : Coup de tonnerre ! Le PSG doublé pour Ordonez ?

Le PSG veut frapper fort lors du prochain mercato estival. Luis Campos accélère pour recruter Joel Ordonez, le roc équatorien de 21 ans qui fait déjà trembler les défenses belges au Club Bruges. Mais un autre grand club européen veut doubler Paris dans ce dossier.

Mercato PSG : Joel Ordonez veut rejoindre Willian Pacho

D’après son entourage, Joel Ordonez serait « très intéressé » par un transfert au Paris Saint-Germain, où il pourrait reformer un tandem explosif avec son compatriote Willian Pacho, déjà sous contrat dans la capitale. Selon plusieurs sources concordantes, les discussions informelles entre Luis Campos et les représentants du joueur auraient bel et bien débuté.

À 28 millions d’euros de valeur marchande, le jeune défenseur central sous contrat jusqu’en 2029 dispose d’une clause libératoire activable pour une offre substantielle. Le conseiller sportif parisien, sentant le vent tourner avec un possible départ de Marquinhos vers l’Arabie saoudite, serait disposé à sortir le chéquier jusqu’à 40 millions pour sécuriser ce « monstre » de la défense, comme le surnomment déjà les observateurs.

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Mais Ordonez suscite la convoitise outre-Manche. Liverpool et Manchester United gardent un œil attentif sur ses performances solides : 30 matchs cette saison, un physique imposant (1,90 m) et une lecture du jeu rare pour son âge. Pourtant, l’appel du PSG semble primer. Rejoindre la capitale française, c’est l’occasion de disputer la Ligue 1 au plus haut niveau, d’évoluer en Ligue des champions et de bénéficier d’un projet ambitieux sous Luis Enrique.

Son agent l’a confié à la presse : « Paris représente une étape logique dans sa carrière fulgurante. » Pour le PSG, ce dossier s’inscrit dans une stratégie claire de rajeunissement de l’arrière-garde. Marquinhos, pilier historique, attire les pétrodollars saoudiens, et Lucas Beraldo peine encore à s’imposer pleinement.

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Joel Ordonez, avec son profil complet, agressif dans les duels, précis dans les relances, incarne la relève idéale. Formé à Independiente del Valle avant de briller en Europe, l’enfant de Guayaquil pourrait ainsi être l’un des principaux tubes du prochain mercato estival. Un géant italien étant déterminé à renverser la tendance dans ce dossier.

L’Inter Milan revient à la charge pour Joel Ordonez

En effet, selon les dernières informations de Calciomercato, l’Inter Milan aurait prévu de réaliser un gros coup en défense centrale cet été, Alessandro Bastoni étant annoncé du côté du FC Barcelone. Dans la short-list de Piero Ausilio, directeur sportif des Nerazzurri, Joel Ordonez serait en excellente position.

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« Joel Ordonez, du Club Bruges, figure parmi les options privilégiées de l’Inter Milan dans sa recherche d’un défenseur central, mais il faudrait débourser entre 35 et 40 millions d’euros pour s’attacher les services du joueur de 21 ans », explique la publication transalpine. Dans ce dossier, le club italien dispose d’un atout sérieux : sa bonne relation avec le club Bruges, comme l’a prouvé le transfert d’Aleksandar Stankovic l’été dernier pour 9,5 millions d’euros.

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Toutefois, le montant réclamé par les Belges pour laisser partir leur numéro 4 pourrait compliquer la tâche de l’Inter Milan. Mais le Paris SG sait désormais qu’il est menacé sur ce coup.