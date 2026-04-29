PSG – Bayern : Ousmane Dembélé lance déjà le choc à Munich !

Ce mardi soir, le PSG s’est imposé face au Bayern Munich (5-4) en demi-finale aller de Ligue des Champions. En zone mixte, Ousmane Dembélé, l’attaquant parisien, a annoncé la couleur pour le match retour à l’Allianz Arena.

Le PSG et le Bayern Munich offrent un récital à l’Europe

Le Parc des Princes et le Paris Saint-Germain ont vécu une demie finale aller de Ligue des Champions historique face au Bayern Munich ce mardi soir. Les amoureux du ballon rond ont été comblés par une pluie de buts (5-4), permettant notamment aux Parisiens de se déplacer à Munich le 6 mai avec une option obtenue par ce but d’avance.

Lisez aussi : Mercato : Ousmane Dembélé clôt le sujet de son avenir au PSG

À voir

Altercation à l’OM : Himad Abdelli accuse le coup !

Dans un match aussi spectaculaire qu’intense, les hommes de Luis Enrique et les Bavarois se sont rendus coup pour coup. Un résultat positif pour le Champion d’Europe en titre, mais frustrant puisque les Parisiens ont mené 5-2. Le Parc des Princes a assisté à la demi-finale du siècle en Ligue des Champions.

Avec des doublés de Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé, le Paris SG a fait tomber l’ogre allemand, mais le suspense reste entier avant la manche retour, mercredi prochain. Un match retour qui sera tout aussi disputé entre les deux meilleures équipes européennes du moment comme l’a laissé entendre le numéro 10 parisien.

Dembélé : « Je pense que ça va donner un beau deuxième match »

Le PSG et le Bayern Munich ont offert un magnifique spectacle aux supporters du Parc des Princes lors de la demi-finale aller de la Ligue des champions. Au coup de sifflet final de l’arbitre, l’équipe de Luis Enrique a pris un léger avantage qu’elle devra conserver dans une semaine à l’Allianz Arena.

Lisez aussi : Mercato : Le PSG a pris sa décision pour Ousmane Dembélé

À voir

Mercato : Simeone répond lui-même au PSG pour Julian Alvarez

Double buteur et élu homme du match, Ousmane Dembélé est revenu sur ce match complètement fou. Au micro de Canal+ Foot, l’international français a livré son ressenti après ce match qui restera dans les annales de la Coupe aux grandes oreilles.

« Un match de dingue ? Deux grandes équipes qui attaquent, qui ne se posent pas de questions. Le Bayern est une grande équipe, nous aussi. On est content du résultat même si à 5-2 on a un peu arrêté de jouer. C’était un match incroyable. Pour pouvoir se qualifier, il va falloir rester concentrés.

Lire la suite sur le PSG

Liverpool – PSG : Ousmane Dembélé répond déjà à Arne Slot !

Mercato PSG : Le clan Ousmane Dembélé attaque la fédération

On va attaquer, on ne va pas changer notre philosophie, eux aussi, ça va donner un beau deuxième match », a indiqué le joueur de 28 ans, avant d’annoncer clairement l’objectif pour le match retour. « Maintenant, on va aller à Munich pour pouvoir aller gagner encore un match. Pour pouvoir se qualifier, il va falloir rester concentré », a ajouté Dembélé.

À voir

Grosse inquiétude au PSG après le choc contre le Bayern ?