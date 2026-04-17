Mercato : Ousmane Dembélé clôt le sujet de son avenir au PSG

Alors que les rumeurs s’intensifiaient de plus en plus ces dernières semaines, Ousmane Dembélé a pris sa décision concernant son avenir avec le PSG. Le Ballon d’Or 2025 veut encore briller dans la Ville Lumière.

Mercato : Ousmane Dembélé a fait son choix

Trois ans après son arrivée en provenance du FC Barcelone pour 50 millions d’euros, Ousmane Dembélé va-t-il quitter les rangs du Paris Saint-Germain lors du prochain mercato estival ? Plusieurs sources concordantes évoquent de plus en plus cette possibilité depuis de nombreux mois.

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En discussions avec sa direction pour prolonger son contrat, qui expire en juin 2028, Dembélé souhaite obtenir un salaire qui colle à son nouveau statut de Ballon d’Or. Mais le club de la capitale a adopté depuis ces dernières années un salary cap qui l’empêche d’éclater sa masse salariale comme l’a rappelé le président Nasser Al-Khelaïfi.

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S’il n’obtient pas satisfaction, l’international français pourrait filer vers l’Angleterre ou l’Arabie Saoudite pour s’offrir le contrat de ses rêves. À quelques semaines de l’ouverture du mercato d’été, l’avenir d’Ousmane Dembélé alimentait donc les rumeurs, mais une tendance forte vient tout bouleverser dans le dossier.

Ousmane Dembélé « veut rester au PSG »

En effet, selon les informations de Gianluca Di Marzio, le Champion du Monde 2018 a fait son choix pour la suite de sa carrière. « Il veut rester au PSG, il n’y a aucune possibilité qu’il parte », assure le spécialiste mercato de Sky Italia, balayant toutes les rumeurs de ces derniers jours.

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Pour le journaliste italien, Ousmane Dembélé lie clairement son avenir à Paris à celui de son entraîneur Luis Enrique. « Tant que Luis Enrique reste, Dembélé restera », explique Di Marzio, soulignant l’importance du projet sportif dans la réflexion du natif de Vernon.

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Une tendance confirmée par Fabrice Hawkins, qui rapporte que les négociations pour la prolongation de Dembélé « se poursuivent en bonne intelligence entre les deux parties. Cela peut prendre du temps, mais les deux camps restent sereins. Le joueur est très apprécié au club et les dirigeants sont évidemment satisfaits de ce qu’il apporte au groupe, sur le terrain et en dehors. »