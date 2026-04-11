Liverpool – PSG : Ousmane Dembélé répond déjà à Arne Slot !

Lucide après la défaite contre le PSG mercredi soir (2-0), l’entraîneur de Liverpool, Arne Slot, est très confiant pour le quart de finale retour de la Ligue des Champions contre le PSG. Mais Ousmane Dembélé et ses partenaires ne comptent pas non plus aller en tourisme à Anfield dans quatre jours.

Liverpool : Arne Slot veut avoir la peau du PSG à Anfield

L’entraîneur de Liverpool, Arne Slot, s’est projeté sur le quart de finale retour de l’UEFA Champions League contre le PSG, mardi soir. Malgré la défaite (0-2) à l’aller, le manager des Reds a tenu à souligner de l’ambition et de la confiance pour le choc à Anfield.

Lisez aussi : Mercato : Urgent ! Arne Slot licencié à cause du Paris SG ?

« Si l’on peut retenir quelque chose de positif de ce match contre le Paris Saint-Germain, c’est que nous avons affronté les champions d’Europe et que nous n’étions pas à notre niveau ce soir-là, mais que dans quatre ou cinq jours, nous pourrons montrer que nous sommes bien plus compétitifs. Cela nous montre aussi que si nous voulons continuer à progresser, nous devons jouer à ce niveau en Ligue des Champions.

À voir

Vente OM : McCourt tient un accord-choc, annonce imminente !

Nous voulons y participer la saison prochaine pour montrer que nous pouvons faire encore mieux dans cette compétition, et pour cela, nous devons nous améliorer en Championnat. Tous nos joueurs ne sont pas capables de disputer un autre match intense dans quelques jours, alors voyons ce que la composition nous réserve », propos relayés par Foot Mercato.

Lisez aussi : PSG-Liverpool : Une décision fait scandale, Arne Slot réagit

Battus au Parc des Princes le mercredi passé, les Anglais veulent renverser la vapeur et arracher leur qualification pour les demi-finales dans quatre jours devant leur public. Mais c’est sans compter avec la détermination d’Ousmane Dembélé et ses coéquipiers.

Ousmane Dembélé très déterminé pour le retour à Anfield

Ousmane Dembélé se présentera revanchard ce mardi à Liverpool après sa prestation ratée au match aller malgré la belle victoire du Paris SG au Parc des Princes. Malgré le succès du club de la capitale, le Ballon d’Or 2025 a gâché de nombreuses occasions, privant l’équipe de Luis Enrique d’un score plus large face aux Reds. Ce qui aurait permis aux Parisiens de voyager avec beaucoup plus de sérénité. Dembélé a donc envie de se rattraper comme l’a indiqué Djamel.

Lire la suite sur le PSG

PSG – Liverpool : Luis Enrique calme les ardeurs d’Arne Slot

À voir

OL : Fonseca sans deux cadres pour la réception de Lorient !

PSG – Liverpool : Daniel Riolo répond sèchement à Arne Slot

« Les joueurs étaient satisfaits de leur performance, mais frustrés, car ils ont le même ressenti que nous et savent qu’on aurait mérité de gagner au grand minimum un but de plus, au vu du nombre d’occasions nettes. En revanche, ils sont totalement concentrés pour le match retour. Ousmane a l’esprit revanchard et veut réaliser une belle perf à Anfield », a publié l’Insider sur Twitter.