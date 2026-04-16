Mercato : Le PSG a pris sa décision pour Ousmane Dembélé

Deux jours après la qualification du PSG pour les demi-finales de la Ligue des Champions avec un Ousmane Dembélé tout feu tout flamme contre Liverpool, la presse a fait le point sur les négociations concernant la prolongation de la star française.

Mercato : Le PSG ne veut pas perdre Ousmane Dembélé

Auteur d’un doublé contre Liverpool en quart de finale retour de la Ligue des Champions, mardi soir, sur la pelouse d’Anfield, Ousmane Dembélé confirme son statut de Ballon d’Or 2025. S’il n’a toujours pas prolongé, l’attaquant de 28 ans a convaincu sa direction au point que le club de la capitale devrait en faire l’une de ses priorités pour cet été.

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En effet, le journaliste Fabrice Hawkins de RMC rapporte que « les négociations se poursuivent en bonne intelligence entre les deux parties. Cela peut prendre du temps, mais les deux camps restent sereins. Le joueur est très apprécié au club et les dirigeants sont évidemment satisfaits de ce qu’il apporte au groupe, sur le terrain et en dehors. »

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Avec un salaire de 1,5 million d’euros par mois, Dembélé est loin dans le classement des attaquants européens et souhaite voir corriger cette injustice, surtout depuis son sacre au Ballon d’Or 2025. Malgré le salary cap désormais en vigueur à Paris, Nasser Al-Khelaïfi et le Qatar devraient faire un effort pour offrir à l’international le contrat qui reflète son nouveau statut, avec la rémunération qui va avec. Arrivé à l’été 2023 en provenance du FC Barcelone pour 50 millions d’euros, le natif de Vernon est lié au PSG jusqu’en juin 2028.

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Si aucun accord n’est trouvé pour sa prolongation, le club parisien pourrait profiter de sa forme actuelle pour envisager une grosse vente lors du prochain mercato estival. Mais la tendance actuelle est que le Paris SG veut tout mettre en oeuvre pour conserver son numéro 10 au-delà de 2028.