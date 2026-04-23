Mercato PSG : Campos revient en force pour Maghnes Akliouche

Régulièrement associé au PSG depuis ces deux dernières années, Maghnes Akliouche pourrait finalement quitter les rangs de l’AS Monaco lors du prochain mercato estival. Et Luis Campos serait toujours sur les traces du milieu offensif de 24 ans.

Mercato : Le PSG revient à la charge pour Maghnes Akliouche

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, Maghnes Akliouche pourrait changer d’air et quitter l’AS Monaco au terme de l’exercice 2025-2026. Auteur d’une grande saison avec 7 buts et 9 passes décisives en 39 matchs toutes compétitions confondues, l’international français intéresse plusieurs grands clubs européens, notamment en Premier League.

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Mais selon les informations de Foot Mercato, le PSG serait toujours intéressé le numéro 11 du club monégasque. Maghnes Akliouche est considéré par Luis Campos, conseiller sportif du Paris SG, comme une bonne option pour renforcer l’effectif de Luis Enrique.

« Polyvalent sur le front offensif, doté d’un gros volume de jeu et de qualités de percussion intéressantes, Akliouche semble compatible avec le projet de jeu prôné par le technicien espagnol », explique le portail sportif.

Toujours selon la même source, Campos suit le natif de Tremblay-en-France depuis des années et aurait commencé à prendre des renseignements auprès de son entourage, notamment sur son hygiène de vie et son comportement en dehors du terrain. Cependant, le Paris SG devra mettre la main à la poche pour boucler cette opération.

Maghnes Akliouche évalué à 70M€ par l’AS Monaco

À quelques semaines de l’ouverture du mercato estival, les choses s’accélèrent pour Maghnes Akliouche. Interrogé sur son avenir il y a plus d’un mois, le protégé de Sébastien Pocognoli confiait en zone mixte : « ce qui m’importe c’est de prendre du plaisir, de continuer à être heureux sur le terrain et que mon ciel soit bleu. Je souhaite donner du plaisir aux gens, à mes coéquipiers, rendre la confiance donnée par Monaco. Et surtout garder ma volonté de progression et d’être plus décisif. Parler d’autre chose n’a pas de sens aujourd’hui. »

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Foot Mercato explique que si Luis Enrique a déjà fait comprendre qu’il ne souhaitait pas bouleverser la structure de son effectif, il aura quand même besoin d’injecter du sang neuf, sans même attendre le possible départ de certains éléments.

« Polyvalent sur le front offensif, doté d’un gros volume de jeu et de qualités de percussion intéressantes, Akliouche semble compatible avec le projet de jeu prôné par le technicien espagnol », assure le média sportif, qui ajoute que le PSG devra tôt de même se « méfier de la concurrence anglaise, puisqu’ils sont nombreux à avoir coché le nom d’Akliouche. »

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De son côté, l’AS Monaco valorise son joueur à 70 millions d’euros et ne devrait pas négocier en dessous de ce montant. Ce qui ne devrait pas faire peur au Paris Saint-Germain.