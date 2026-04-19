PSG: Nasser Al-Khelaïfi fixé sur le prix du Parc des Princes

Le dossier du Parc des Princes avance dans le cadre d’une éventuelle vente au PSG. Une estimation du prix réclamé par la Ville de Paris commence à émerger. Nasser Al-Khelaïfi va devoir mettre la main à la poche.

PSG : 200M€ pour le Parc des Princes

Le nouveau Maire de Paris a obtenu l’autorisation de négocier avec le PSG la vente du Parc des Princes à Nasser Al-Khelaïfi. Il faut désormais savoir à quel prix le stade de la Porte de Saint-Cloud sera vendu au club de la capitale française. Une première estimation vient de tomber. Emmanuel Grégoire souhaite plus que tout voir le Paris Saint-Germain rester dans la capitale.

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Massy et Poissy font planer une menace dans le dossier du stade et le nouveau maire de Paris n’a donc pas traîné pour renouer le fil du dialogue avec Nasser Al-Khelaïfi. Mais pour s’offrir le mythique stade de 48.000 places, les dirigeants parisiens devront sortir le chéquier, même si cela coûtera moins que la construction d’un nouveau stade.

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« Dans le contexte actuel, le loyer serait plutôt de 10 millions d’euros, notamment vu ce que le PSG génère comme recettes stade. Si l’on applique un ratio de rentabilité de 20%, cela fixerait le prix du Parc à environ 200 millions d’euros », explique un promoteur, qui valorise à 11.000 euros le mètre-carré dans le quartier, dans les colonnes du quotidien L’Équipe. Un montant largement supérieur à ce que proposait le Paris Saint-Germain.

Le Paris SG propose 38 M€ pour acheter le Parc

Comme indiqué ces dernières semaines, les négociations entre les dirigeants du PSG et la Mairie de Paris ont repris autour de la vente du Parc des Princes au club détenu par le Qatar. Le journal L’Équipe rappelle que le club entraîné par Luis Enrique aurait proposé 38 millions d’euros lors des premiers échanges pour racheter l’enceinte située dans le 16e arrondissement.

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Une somme largement insignifiante que les services de Nasser Al-Khelaïfi expliquent par les importants travaux de rénovation qui devront être faits par la suite. Comme l’a expliqué le nouveau Emmanuel Grégoire, le prix minimum sera établi par le service des domaines, un organe du Ministère des Finances.

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PSG : Un tournant décisif pour la vente du Parc des Princes

Pour rappel, le Paris SG loue actuellement le Parc des Princes à la ville de Paris pour un loyer de 3 millions d’euros par an, ce qui n’est pas grand-chose. Mais pour se développer encore plus, le Champion de France et d’Europe en titre souhaite avoir son propre stade avec une capacité de 80.000 places.