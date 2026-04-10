Parc des Princes : Le nouveau maire de Paris presse le PSG

Emmanuel Grégoire, nouveau maire de Paris, veut faire avancer le dossier de la vente du Parc des Princes au PSG. L’élu socialiste espère un accord à l’automne avec Nasser Al-Khelaïfi.

Emmanuel Grégoire veut avancer, mais attend le PSG

Après un mandat d’Anne Hidalgo marqué par une tension avec Nasser al-Khelaïfi, président du PSG, le dossier de la vente du Parc des Princes au club de la capitale semblait impossible. Mais l’élection d’un nouveau maire à Paris, lors des dernières municipales, a complètement changé la donne. Ancien adjoint d’Anne Hidalgo, le nouveau chef de la municipalité de Paris, Emmanuel Grégoire, est, lui, ouvert à la vente de l’enceinte sportive au Paris Saint-Germain.

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Présent au côté de Nasser Al-Khelaïfi au Parc des Princes, lors du match de Ligue 1 contre le Toulouse FC (3-1) puis pour la réception de Liverpool (2-0) en Ligue des champions, le nouveau maire de Paris joue désormais la carte de l’apaisement et n’est pas fermé à une vente de la mythique enceinte.

« Lors du conseil de Paris de la semaine prochaine, un vœu de l’exécutif sera sur le PSG et donc le Parc des Princes. J’ai eu l’occasion d’en parler avec le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi. C’est un projet urbain de la Porte des Princes. Pour ce projet, je veux dire que nous y associerons l’ensemble des groupes du conseil de Paris », a notamment assuré Emmanuel Grégoire lors d’une conférence de presse organisée ce jeudi.

Déterminé à tout mettre en oeuvre pour maintenir le PSG à Paris, le nouveau maire veut rapidement aboutir à un terrain d’entente avec Al-Khelaïfi.

Emmanuel Grégoire ne fixe pas de prix de vente pour le Parc des Princes

Emmanuel Grégoire avait annoncé vouloir ajouter la question de la vente du Parc des Princes à l’ordre du jour de son prochain conseil municipal. Le premier magistrat de la capitale française annonce désormais vouloir un accord sur la vente du stade de 48.000 places dans les mois à venir. S’il espérait plutôt la fin de l’été, les négociations des dirigeants du Paris Saint-Germain avec les autres villes vont retarder cela.

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Pourtant Grégoire se dit donc « favorable » à une date qui s’approcherait de l’automne. Concernant le prix, « la valeur financière du Parc sera fixée par les domaines et la décision finale reviendra au conseil de Paris. Il est en tout cas important pour nous de raccrocher les wagons et pour pouvoir travailler sur ce dossier, il faut avoir un mandat clair », ajoute Emmanuel Grégoire.

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Le maire de Paris a répété sa volonté de « dialogue » avec Al-Khelaïfi, auquel il veut ajouter « l’ensemble des groupes du conseil de Paris. »