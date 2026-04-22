Mercato PSG : Luis Campos surprend, accord proche au milieu

À quelques heures du choc contre le FC Nantes, une grosse information secoue le PSG. Le directeur sportif Luis Campos est en pleine discussion pour faire venir le milieu de terrain portugais Mateus Fernandes.

Mercato PSG : Luis Campos accélère pour Mateus Fernandes

La colonie portugaise du Paris Saint-Germain devrait s’agrandir lors du mercato estival. Après Vitinha, Gonçalo Ramos, João Neves ou encore Nuno Mendes, c’est désormais Mateus Fernandes qui est proche de revêtir le maillot Rouge et Bleu. Foot Mercato le confirme, Luis Campos et la direction du PSG ont récemment contacté le milieu de terrain de 21 ans.

Lire aussi : PSG-Nantes : Luis Enrique entre bonne nouvelle et coup dur !

Ces négociations pourraient rapidement aboutir à un accord. Mateus Fernandes est passé par le Sporting CP et Southampton avant de s’imposer à West Ham. Il en est à 37 matchs disputés cette saison pour 5 buts et 4 passes décisives. Le natif d’Olhao s’est forgé une solide réputation en Premier League. Son profil créateur, capable de briser les lignes et de se projeter vers l’avant, séduit particulièrement Luis Campos.

35 millions d’euros pour son transfert

Le directeur sportif du Paris SG compte finaliser cette transaction au plus vite. Cette approche parisienne ne laisse pas Mateus Fernandes indifférent. Cette possible transaction reste cependant soumise au bon vouloir des Hammers. Ceux-ci ne céderont pas aussi facilement leur joueur dont le prix avoisinerait les 35 millions d’euros.

Lire la suite sur le PSG :

Mercato PSG : Accord imminent, une pépite file en Allemagne

À voir

Mercato Stade Rennais : Un milieu de terrain proche de signer

Mercato PSG : Une grosse signature bouclée pour 4 ans

Mateus Fernandes est un pion essentiel de West Ham. Luis Campos devra donc se montrer convaincant et généreux en vue de finaliser cette signature. L’été promet d’être agité à Paris.