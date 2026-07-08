Vente de l’OM : où en est le dossier Frank McCourt ? (suivi actualisé)

Depuis plusieurs années, le nom de Frank McCourt revient régulièrement dans l’actualité du mercato marseillais, avec des rumeurs récurrentes évoquant une possible vente de l’Olympique de Marseille à des investisseurs étrangers. Cette page rassemble et met à jour les informations vérifiables sur ce dossier, plutôt que de multiplier des articles ponctuels à chaque nouvelle rumeur.

Ce que l’on sait

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Frank McCourt est propriétaire de l’Olympique de Marseille depuis 2016, via son groupe McCourt Global. À plusieurs reprises, l’homme d’affaires américain et son entourage ont démenti publiquement toute intention de céder le club, malgré des spéculations récurrentes sur l’intérêt de fonds ou d’investisseurs étrangers. Aucune cession du club n’a été officiellement confirmée à ce jour.

Pourquoi cette page

Face à la multiplication d’articles traitant de rumeurs similaires sans éléments factuels nouveaux, la rédaction a choisi de centraliser le suivi de ce dossier sur une seule page plutôt que de publier un nouvel article à chaque rebondissement supposé. Les précédents articles consacrés à des rumeurs ponctuelles sur ce sujet redirigent désormais vers cette page.

Mise à jour et sources

Cette page sera actualisée dès qu’une information vérifiée sur la situation actionnariale de l’OM sera disponible, en s’appuyant sur les communications officielles du club et les sources fiables du secteur. Dernière mise à jour : 8 juillet 2026.