Mercato : C’est annoncé, l’AS Monaco pique une pépite au PSG

Comme pressenti, une jeune talent du PSG, vainqueur de la Coupe Gambardella et du Championnat U19 cette saison, va poursuivre son apprentissage sous le maillot de l’AS Monaco à compter de ce mercato estival.

Mercato PSG : Aymen Assab s’engage à l’AS Monaco

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Un gros coup porté à la formation du PSG. L’une des grandes révélations de la génération U19 quitte les rangs du Paris Saint-Germain. Doté d’une excellente qualité technique, d’une vision du jeu au-dessus de la moyenne et capable de faire jouer toute son équipe, Aymen Assab ne poursuivra finalement pas son aventure au Paris SG.

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En fin de contrat stagiaire avec le club de la capitale, le joueur de 17 ans a pris la décision de refuser le premier contrat professionnel proposé par l’écurie de Nasser Al-Khelaïfi. Pourtant, Luis Campos s’est personnellement investi dans les négociations afin de tenter de convaincre le jeune milieu e terrain de poursuivre son développement dans la capitale, mais les échanges n’ont pas suffi à inverser la tendance.

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Récent vainqueur de la Coupe Gambardella avec les U19 du PSG, l’international U18, comme d’autres jeunes joueurs du centre de formation monégasque, va prendre part à la reprise du groupe pro, qui démarre ce lundi et ce mardi par des tests physiques et médicaux, avant de rejoindre le terrain ce mercredi pour la première séance dirigée par le nouvel entraîneur Filipe Luis.

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La durée de son contrat n’a pas été communiquée. « Le jeune milieu de terrain, en provenance du Paris Saint-Germain, participe à la reprise de l’entraînement du groupe pro, en compagnie de jeunes joueurs de l’Academy », écrit l’AS Monaco. Sur son site officiel, l’ASM en profite aussi pour révéler qu’Aymen Assab va directement intégrer le groupe professionnel : « C’est désormais sous le maillot de l’AS Monaco qu’Aymen Assab poursuivra sa progression.

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En ce début de semaine, il prend part à la reprise du groupe professionnel, aux côtés notamment de plusieurs pensionnaires de l’Academy : Ilies Belmokhtar, Oumar Konaté, Nick Mokabakila, Ilane Touré et Matthias Wamu. »