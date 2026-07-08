Coupe du Monde : Messi continue de casser les records !

À 39 ans, beaucoup pensaient que Lionel Messi avait déjà tout accompli. Une Coupe du monde remportée, des Ballons d’Or, une carrière remplie de trophées et de records. Pourtant, le génie argentin refuse de s’arrêter. Match après match, il continue de repousser les limites de l’histoire. Face à l’Égypte, il n’a pas seulement conduit l’Argentine vers un nouveau succès : il a ajouté plusieurs pages à une légende qui semble ne jamais avoir de fin.

Des records qui le placent seul au sommet

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Lorsque Lionel Messi entre sur une pelouse de Coupe du monde, il ne dispute plus seulement un match. Il écrit l’histoire du football. Face à l’Égypte, son influence s’est encore une fois révélée décisive. Grâce à sa passe décisive pour Romero, le capitaine argentin est devenu le meilleur passeur de l’histoire de la Coupe du monde avec neuf passes décisives, dépassant une autre légende de l’Albicéleste, Diego Maradona. (Selon l’Equipe)

Comme un symbole, c’est encore Messi qui succède au joueur qui a longtemps incarné le football argentin. Deux générations différentes, deux génies absolus, mais désormais un seul homme au sommet de ce classement historique.

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Et cette soirée ne s’est pas arrêtée là. Avec son nouveau but, Messi a également porté son total à 21 réalisations en Coupe du monde, confortant son statut de meilleur buteur de l’histoire de la compétition. Une performance qui résume à elle seule sa longévité exceptionnelle et son incroyable régularité au plus haut niveau.(Selon l’Equipe)

Il est également devenu le premier joueur à marquer contre 15 sélections différentes en Coupe du monde. Un chiffre qui illustre parfaitement son incroyable capacité à faire la différence, quels que soient l’adversaire ou la génération affrontée.

Mais comme toutes les légendes, son histoire comporte aussi des moments plus difficiles. Messi détient également un record beaucoup plus insolite : avec quatre penalties manqués, il est le joueur qui a raté le plus de penalties dans l’histoire de la Coupe du monde et celui également qui en a le plus tiré. Une statistique surprenante qui rappelle que même les plus grands connaissent l’échec lorsqu’ils acceptent de prendre les responsabilités les plus lourdes. Loin de diminuer son héritage, ce chiffre raconte surtout une réalité : Messi a toujours été celui qui s’avance lorsque la pression est maximale, selon L’Equipe.

Une régularité qui dépasse tout ce que le football a connu

Les très grands joueurs brillent lors des grands rendez-vous. Les légendes, elles, répètent l’exploit encore et encore. Lionel Messi appartient depuis longtemps à cette seconde catégorie.

En trouvant une nouvelle fois le chemin des filets, l’Argentin a porté à neuf son nombre de matchs consécutifs avec au moins un but en Coupe du monde, un record qui témoigne d’une constance presque irréelle. Peu importe l’adversaire, le contexte ou la pression, Messi trouve toujours le moyen de laisser son empreinte sur la rencontre. (Selon Flashscore)

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Mais un autre chiffre résume parfaitement sa capacité à répondre présent lorsque tout se joue. Il est désormais le premier joueur de l’histoire à marquer lors de six matchs consécutifs en phase à élimination directe d’une Coupe du monde.

C’est probablement ce record qui raconte le mieux la carrière du numéro 10 argentin. Les matchs à élimination directe sont ceux où la pression est maximale, où une erreur peut mettre fin à un rêve. Pourtant, c’est précisément dans ces instants que Messi semble devenir encore plus décisif.

Pendant longtemps, certains lui reprochaient de ne pas reproduire avec l’Argentine ce qu’il réalisait en club. Aujourd’hui, ce débat appartient définitivement au passé. Son influence dépasse désormais les statistiques : il rassure ses partenaires, attire les défenses, crée des espaces et transforme chaque possession en opportunité.

Plus qu’un joueur, une légende qui redéfinit l’histoire

Il existe des records destinés à être battus. Et puis il existe ceux qui semblent repousser tellement les limites qu’ils deviennent presque inaccessibles. Lionel Messi est en train de construire cette deuxième catégorie.

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Ce qui rend son parcours encore plus fascinant, ce n’est pas seulement le nombre de buts ou de passes décisives. C’est sa capacité à continuer d’évoluer, à s’adapter et à rester décisif malgré les années qui passent. Là où beaucoup d’anciens grands joueurs deviennent des symboles, Messi reste un acteur principal.

Son football a changé. Il court peut-être moins qu’à ses débuts, mais il pense toujours plus vite que tout le monde. Chaque passe, chaque contrôle et chaque déplacement semblent guidés par une compréhension du jeu que peu de joueurs ont atteinte dans l’histoire.

Face à l’Égypte, il n’a pas seulement ajouté quelques lignes à son palmarès. Il a rappelé que le football mondial continue de vivre au rythme de son génie. Une passe décisive, un but et une pluie de records : une soirée presque ordinaire pour un joueur qui ne connaît plus l’ordinaire.

À chaque Coupe du monde, Lionel Messi semblait avoir déjà tout prouvé. Pourtant, il trouve encore le moyen de surprendre la planète football. Et si les trophées construisent les champions, ce sont les exploits répétés dans les plus grands rendez-vous qui bâtissent les légendes.

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Aujourd’hui, une chose paraît certaine : plus le temps passe, plus Lionel Messi ne se contente plus d’écrire l’histoire de la Coupe du monde. Il est en train d’en devenir le plus grand chapitre.