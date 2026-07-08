Lionel Messi entre le FC Barcelone et le PSG : retour sur le feuilleton de son avenir (2020-2023)

Entre 2020 et 2023, l’avenir de Lionel Messi a occupé une place centrale dans l’actualité mercato : crise institutionnelle au FC Barcelone, départ libre vers le Paris Saint-Germain, puis spéculations récurrentes autour d’une prolongation de son contrat parisien. Cette page rassemble les éléments factuels de ce feuilleton, aujourd’hui refermé.

Ce que l’on sait

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Après une crise financière et institutionnelle au FC Barcelone, le club n’a pas pu enregistrer la prolongation de contrat initialement annoncée avec Lionel Messi pour des raisons de fair-play financier. Le joueur a rejoint le Paris Saint-Germain libre en août 2021. Durant les deux saisons suivantes, plusieurs articles ont relayé des rumeurs quant à une éventuelle prolongation de son contrat parisien. Le dossier s’est refermé lorsque Lionel Messi a quitté le PSG à l’été 2023 pour rejoindre l’Inter Miami en MLS.

Pourquoi cette page

De nombreux articles publiés au fil des rebondissements de ce dossier traitaient d’une même question, aujourd’hui résolue. Nous les avons consolidés ici afin d’offrir une vue d’ensemble claire et à jour, plutôt que de multiplier les pages proches les unes des autres.

Mise à jour

Page publiée le 8 juillet 2026. Lionel Messi évolue aujourd’hui à l’Inter Miami après son départ du PSG en 2023.