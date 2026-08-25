Mercato Stade Rennais : Deux prétendants ciblent Abdelhamid Aït Boudlal

Abdelhamid Aït Boudlal attise les convoitises des géants anglais pendant ce mercato estival. Deux prétendants de poids se bousculent pour le recruter.

Mercato Stade Rennais : Abdelhamid Aït Boudlal vers la Premier League cet été ?

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Abdelhamid Aït Boudlal pourrait-il quitter le Stade Rennais pour la Premier League ? Fulham a réactivé la piste menant au défenseur marocain. Après une première approche restée sans accord, le club londonien souhaite reprendre les discussions avec Rennes pour tenter de boucler son transfert, selon Foot Mercato.

Fulham n’a donc pas abandonné l’idée de recruter Aït Boudlal. Le Lion de l’Atlas figure toujours parmi les options étudiées pour renforcer la charnière centrale du club anglais. Les négociations reprennent entre les deux parties. Fulham cherche à réduire l’écart avec Rennes pour sceller un accord définitif.

De son côté, Aït Boudlal serait favorable à une arrivée en Premier League. Après une première saison en Ligue 1, le Marocain pourrait ainsi donner une nouvelle direction à sa carrière. Il a même refusé de parapher un nouveau bail avec le club breton. Son entourage pousse pour un départ cet été. L’intérêt de Fulham représente, dans ce contexte, une possibilité sérieuse.

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Mais le club londonien n’est pas seul sur le dossier. Crystal Palace suit également le défenseur rennais. Selon Foot Mercato, les Eagles auraient inscrit son nom sur leur liste de recrues potentielles. Le coach de ce club, Pierre Sage connaît bien le roc marocain quand il était en Ligue 1 la saison dernière. Il veut attirer cette pépite en Premier League.

Le profil d’Aït Boudlal serait notamment étudié pour renforcer la défense de Crystal Palace. Le club anglais doit composer avec la blessure de Chadi Riad, sorti sur civière et en larmes lors de la première journée de Premier League contre Everton. Le jeune Marocain pourrait donc devenir une solution pour compléter la défense centrale des Eagles. Rennes devra, lui, rester attentif à ces différentes sollicitations.

Le Stade Rennais dit non au départ d’Abdelhamid Aït Boudlal

Les pensionnaires du Roazhon Park, quant à eux, ne sont pas chauds pour vendre Abdelhamid Aït Boudlal. Le technicien du club breton, Franck Haise compte pleinement sur le Marocain. Les dirigeants du SRFC ont déjà déchiré l’offre du Borussia Dortmund cet été. Les Allemands ont aussi craqué pour le défenseur marocain.

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Mais les Rennais ne sont pas vendeurs. Il n’y a aucune pression pour vendre. Les finances du club se porte bien. La saison dernière, Aït Boudlal a participé à 21 rencontres avec le Stade Rennais. Un temps de jeu qui a contribué à faire progresser sa cote et à attirer l’attention de plusieurs clubs européens. Désormais, Fulham est de nouveau à l’offensive. Crystal Palace lui fait aussi les yeux doux. Le Stade Rennais pourrait faire grimper le tarif et toucher le jackpot s’il ouvre la porte au transfert de son jeune crack cet été.