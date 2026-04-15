Mercato Stade Rennais : Une offre folle tombe pour Abdelhamid Ait Boudlal

Le joyau du Stade Rennais, Abdelhamid Ait Boudlal attise les convoitises. Les géants de Premier League commencent à avancer leurs pions.

Mercato Stade Rennais : Liverpool s’attaque au dossier Ait Boudlal

Le Stade Rennais pourrait céder sa pépite Abdelhamid Ait Boudlal dès cet été. Actuellement sous contrat jusqu’en 2028, le jeune roc s’épanouit pleinement au Roazhon Park. Ses solides performances montrent qu’il a la force dans les jambes. Bilan : 16 matchs disputés, 2 buts inscrits et une passe décisive.

Cette progression n’a pas échappé aux recruteurs de Liverpool. Selon les informations de Transferfeed, le club anglais observe attentivement chaque sortie du joueur. Les Reds cherchent à rajeunir leur charnière centrale avec de jeunes joueurs talentueux. Mais ils devront batailler pour réussir ce coup.

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L’Angleterre n’est pas seule sur le coup. La Bundesliga surveille de très près l’évolution du dossier. Le RB Leipzig et le Borussia Dortmund ont déjà coché son nom sur leurs tablettes. Ces deux clubs voient en Ait Boudlal une opportunité pour l’avenir.

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Rennes va devoir lutter pour conserver son protégé. Si les dirigeants bretons souhaitent garder le joueur, la réalité économique du marché pourrait changer la donne. Le Stade Rennais devra faire face à des offres de plus en plus alléchantes. Le potentiel du joueur fait bondir son prix de marché. En cas de départ, le club exigera une somme record pour compenser la perte. Sur Transfertmarkt, le Marocain vaut 10 millions d’euros.