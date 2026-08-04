Côte d’Ivoire : Hervé Renard pour remplacer Emerse Faé !

La Fédération Ivoirienne de Football (FIF) cherche un nouveau sélectionneur après l’officialisation du départ d’Emerse Faé, pour lui succéder, le nom d’Hervé Renard s’impose comme la piste privilégiée par les dirigeants ivoiriens.

Un technicien expérimenté et immédiatement disponible

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Libre de tout contrat, le technicien français de 57 ans sort d’une courte expérience sur le banc de la Tunisie durant la Coupe du Monde 2026. Engagé pour une mission d’intérim à la suite du limogeage de Sabri Lamouchi , Renard a quitté ses fonctions tunisiennes dès la fin de la compétition. Il se trouve donc sur le marché sans aucune contrainte contractuelle, ce qui facilite grandement les discussions directes avec les dirigeants ivoiriens.

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Son retour éventuel constitue une option rassurante pour la FIF en raison de sa connaissance parfaite de l’environnement local. Entre 2014 et 2015, Hervé Renard avait déjà dirigé la sélection ivoirienne, la conduisant au sacre lors de la Coupe d’Afrique des Nations 2015 en Guinée équatoriale après une victoire en finale face au Ghana. Cette réussite historique et sa maîtrise du football africain figurent parmi les arguments majeurs qui plaident en sa faveur au sein du comité exécutif.

Optimiser un effectif riche en talents individuels

Sur le plan sportif, la tâche du futur sélectionneur sera de structurer un groupe disposant d’une grande densité de joueurs évoluant dans les plus grands championnats européens. Si la sélection ivoirienne compte un effectif de qualité sur le papier, la transition entre les générations et l’animation collective nécessitent un cadre structuré pour répondre aux attentes des supporters et des instances.

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Reconnu pour son exigence tactique et son leadership, Hervé Renard dispose du profil requis pour organiser ce vivier de joueurs très talentueux plutôt jeune et mettre en place une organisation de jeu solide. Sa capacité à mobiliser rapidement un groupe pour les grandes competitions correspond aux besoins immédiats de la FIF, qui souhaite aborder les prochaines qualifications avec des garanties.

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Si son retour se confirme, l’arrivée d’Hervé Renard constituera un atout majeur pour optimiser le potentiel d’une sélection ivoirienne pétrie de talents.