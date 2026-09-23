AS Monaco : Benzahra, Ajroud, Haddani et Gomes pros jusqu’en 2029

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L’AS Monaco a officialisé mardi le premier contrat professionnel de Safouane Benzahra, Najd Ajroud, Nahël Haddani et Melvin Gomes Da Veiga, quatre joueurs nés en 2008. Demi-finalistes du Championnat de France U19 la saison dernière, ils sont désormais liés au club de la Principauté jusqu’en juin 2029.

AS Monaco : pourquoi Safouane Benzahra est-il le plus avancé des quatre ?

L’AS Monaco a annoncé les quatre signatures sur ses réseaux sociaux. Parmi ces joueurs issus de l’Academy, Safouane Benzahra est celui qui a déjà franchi le plus de paliers. Arrivé à l’été 2025 en provenance du NAC Breda, le milieu offensif de 18 ans s’est vite imposé chez les U19, avec 8 buts en 16 matchs de championnat en 2025-2026.

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Intégré au groupe professionnel pendant la préparation estivale, Benzahra a fait ses débuts officiels contre le Górnik Zabrze en Ligue Conférence, puis en Ligue 1 lors de la victoire de Monaco contre le Paris Saint-Germain (2-1). International marocain chez les jeunes après des passages en U17 et en U18, il vient d’être convoqué avec les U20 pour le tournoi de l’UNAF en Égypte. Le Maroc y affrontera la Tunisie, l’Algérie, l’Égypte puis la Libye entre le 27 septembre et le 6 octobre.

Quel parcours ont suivi Najd Ajroud et Nahël Haddani ?

Najd Ajroud est le plus ancien des quatre à Monaco, où il est arrivé à 12 ans avant d’intégrer l’Academy en 2023. La saison dernière, ce milieu offensif gaucher a inscrit 10 buts et délivré 10 passes décisives en 33 matchs avec les U19. Il s’est aussi illustré en Youth League contre Bodø/Glimt et Páfos, et découvre l’équipe de France U19 pendant cette trêve internationale.

Filipe Luís a intégré les quatre jeunes joueurs à la préparation estivale.

Cet été, Ajroud a participé à la préparation du groupe de Filipe Luís, notamment contre le Sporting Portugal et le Cercle Bruges. Nahël Haddani, lui, a rejoint Monaco en 2025 après avoir marqué 22 buts en Championnat National U17 avec l’Entente Saint-Clément Montferrier. L’attaquant a enchaîné avec 14 buts en 22 matchs chez les U19, puis a atteint les quarts de finale de la Coupe du monde U17 2025 avec le Maroc, avec trois buts et une passe décisive.

Quel profil pour Melvin Gomes Da Veiga, le seul défenseur du groupe ?

Melvin Gomes Da Veiga complète cette promotion. Arrivé à Monaco en 2023 en provenance du SC Air Bel, le défenseur peut jouer latéral droit ou dans l’axe. Il compte près d’une cinquantaine de matchs avec les U17 et les U19, dont une vingtaine avec les U19 la saison dernière, en plus de la Youth League.

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Il a également connu l’équipe de France U18 en 2025-2026 et a marqué contre l’Angleterre dès sa première sélection, avant de disputer le tour Élite de l’Euro U19 avec les Bleuets. Comme ses trois coéquipiers, il avait été intégré au groupe de Filipe Luís pendant la préparation. Les quatre joueurs poursuivront leur développement au sein du Groupe Élite de Dennis Schmitt.