Mercato PSG : Esteban Lepaul ciblé, Paris pousse ses pions

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La direction du PSG ne se contente plus de suivre Esteban Lepaul de loin. Le club parisien aurait entamé les premières manœuvres en vue de recruter l’attaquant du Stade Rennais.

Mercato : Le PSG supervise de près Esteban Lepaul ?

Entraîneur du Stade Rennais, Franck Haise rappelait récemment sur Footsur7 que « Esteban Lepaul a prolongé son contrat à Rennes en juin. S’il n’avait pas voulu cette prolongation, il ne l’aurait pas faite ». Le technicien breton tentait ainsi de dissiper toute ambiguïté autour de l’avenir de son avant-centre. Il faut dire que le joueur de 26 ans a connu une progression spectaculaire en Ligue 1 au cours des derniers mois.

Il a terminé la saison dernière au rang de meilleur buteur du championnat de France avec 21 réalisations. Esteban Lepaul a clairement franchi un cap décisif au point d’intégrer l’équipe nationale de France. Sa première convocation chez les Bleus sous la houlette de Zinedine Zidane pour aborder les phases de poules de Ligue des Nations confirme son nouveau statut sur la scène internationale.

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Ses performances sous les couleurs du Stade Rennais aiguisent logiquement l’appétit des grosses écuries européennes. Il en est déjà à 3 buts inscrits en 6 rencontres disputés durant cet exercice. D’ailleurs, Fussball News rapporte que plusieurs cadors du continent ont dépêché des émissaires dans les tribunes lors de la confrontation d’Europa League opposant le Stade Rennais à Sturm Graz. Parmi les courtisans attentifs figurent l’Inter Milan, le Benfica Lisbonne et l’Atlético Madrid, ainsi que le Paris Saint-Germain.

Un profil d’avant-centre très apprécié par Luis Enrique ?

Le club entraîné par Luis Enrique retient particulièrement l’attention. Le PSG dispose déjà d’un secteur offensif particulièrement riche et diversifié. Des éléments comme Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Mika Godts, Khvicha Kvaratskhelia, Ferran Torres ou encore Maghnes Akliouche animent l’attaque parisienne. Ils donnent satisfaction à Luis Enrique malgré un début de saison poussif du Paris Saint-Germain.

Sa direction sportive, conduite par Luis Campos, serait toute de même séduite à l’idée d’accueillir le profil spécifique d’Esteban Lepaul. Ce dernier incarne un numéro 9 spécifique, doté d’un sens du placement et de caractéristiques techniques, contrairement à d’autres profils plus excentrés ou mobiles.

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Luis Enrique affectionne particulièrement ce type d’avant-centre pour animer son animation offensive. Le Paris Saint-Germain étudierait donc sérieusement la possibilité de concrétiser son approche lors des prochaines périodes de transferts.

Quelle est la position de la direction du Stade Rennais ?

Du côté de la Bretagne, la valorisation financière d’Esteban Lepaul est à la hauteur de son nouveau statut. Le Stade Rennais ne compte pas se séparer son attaquant à moins de recevoir une offre avoisinant les 60 millions d’euros. Une plus-value considérable au regard des 15 millions d’euros déboursés pour l’arracher à Angers un an plus tôt.

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La direction du SRFC affirme pour le moment n’avoir avoir aucune proposition formelle sur son bureau en vue du transfert de son jeune attaquant. Même si la concurrence ne cesse de s’accroitre au regard des performances exceptionnelles du joueur. La position officielle de Rennes est d’une fermeté absolue face aux rumeurs persistantes.

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Le coach du Stade Rennais avait définitivement clos le dossier. Franck Haise expliquait : « il a été clair, il a envie de faire cette saison-là, d’en faire une encore plus belle que la saison précédente et de découvrir l’Europe. Un départ n’est pas du tout d’actualité, on est très aligné là-dessus et il n’y a pas de discussion à ce sujet ». Reste à savoir si les offensives financières des géants européens, et potentiellement du PSG, pourront casser ce verrou.

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Pour le moment, Esteban Lepaul reste concentré sur sa saison avec les Rouges et Noir. Il est lié au club rennais jusqu’en juin 2023. Son prix de vente est estimé à 35 millions d’euros sur Transfermarkt. Même si les Bretons en demandent plus pour son transfert.