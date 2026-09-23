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Trois jours après son déplacement en Turquie, l’équipe de France de Zinédine Zidane enchaîne avec Bruxelles. Belgique-France se joue le lundi 28 septembre à 20h45 au stade Roi-Baudouin, pour la deuxième journée de la Ligue des nations, avec une diffusion sur TF1. En face, les Diables Rouges découvrent eux aussi un nouveau sélectionneur, le Néerlandais Mark van Bommel.

Belgique-France : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le coup d’envoi est donné à 20h45, dans le quartier de Laeken, au nord de Bruxelles, dans l’enceinte d’environ 50 000 places connue sous le nom de Heysel jusqu’à sa rénovation et son changement de nom en 1995. TF1 diffuse le match en clair avec une prise d’antenne à 20h35, et Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu au commentaire. L’horaire et le lieu sont confirmés sur le site de l’équipe de France. Côté belge, RTL a obtenu les droits des six matchs des Diables Rouges dans cette édition.

Le groupe A1 réunit la France, la Belgique, l’Italie et la Turquie. Après Bruxelles, les Bleus recevront l’Italie au Stade de France le 2 octobre, puis retrouveront la Belgique dès le 5 octobre, cette fois en France. Deux duels franco-belges en une semaine.

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Quelle Belgique pour Mark van Bommel ?

L’ancien milieu du PSV et du Bayern a dévoilé sa première liste le 18 septembre, avec 28 joueurs. Vingt des 26 mondialistes ont été conservés. Kevin De Bruyne, 35 ans, et Romelu Lukaku, meilleur buteur de l’histoire de la sélection, en font partie, après des échanges directs avec le sélectionneur sur leur implication. Avant de recevoir les Bleus, la Belgique ouvre sa campagne face à l’Italie. Thibaut Courtois n’y figure pas, tandis que Roméo Lavia fait son retour.

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Van Bommel connaît bien le football belge. Passé sur les bancs du PSV Eindhoven et de Wolfsburg, il a surtout conduit le Royal Antwerp au titre de champion de Belgique en 2023, avec la Coupe nationale en prime. C’est sa première expérience à la tête d’une sélection, comme Zidane côté français.

Deux absences ont fait parler en Belgique. Thomas Meunier, aujourd’hui à Sunderland, n’est pas appelé. « Je ne lui ai absolument pas dit d’arrêter… je choisis simplement d’autres joueurs pour le moment », a expliqué Mark van Bommel, sélectionneur de la Belgique, dans des propos rapportés par La Libre. Même traitement pour Alexis Saelemaekers (AC Milan) : « C’est un choix du moment, mais cela ne veut pas dire qu’il ne sera plus rappelé. »

Que disent les derniers Belgique-France ?

L’histoire récente penche nettement côté français. Les Bleus ont gagné leurs cinq derniers matchs officiels face aux Belges : la demi-finale du Mondial 2018 le 10 juillet à Saint-Pétersbourg (1-0, but de Samuel Umtiti), la demi-finale de la Ligue des nations 2021 à Turin après avoir été menés 2-0 (3-2, but de la victoire signé Theo Hernandez à la 90e minute), le huitième de finale de l’Euro 2024 à Düsseldorf (1-0, sur un but contre son camp de Jan Vertonghen), puis les deux matchs de Ligue des nations de l’automne 2024, 2-0 à Lyon avec des buts de Randal Kolo Muani et Ousmane Dembélé, et 2-1 à Bruxelles grâce à un doublé du même Kolo Muani.

Les Bleus, éliminés en demi-finale de la Coupe du monde par l’Espagne (0-2) le 14 juillet, ouvrent un nouveau cycle. Zidane arrivera à Bruxelles sans Warren Zaïre-Emery, forfait sur blessure et remplacé par Maghnes Akliouche. Kylian Mbappé, confirmé capitaine, pourrait disputer au Roi-Baudouin son deuxième match sous les ordres de son nouveau sélectionneur.

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