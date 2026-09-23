Accueil - Football - RC Lens : la FFF reconnaît un penalty oublié à Monaco (2-1)

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Le RC Lens aurait dû obtenir un penalty lors de sa défaite contre l’AS Monaco (2-1), vendredi en Ligue 1. Dans son débriefing publié mardi, la Direction de l’arbitrage reconnaît que la main de Sadibou Sané devait être sanctionnée, malgré le recours à la VAR.

RC Lens : pourquoi le penalty aurait-il dû être accordé ?

La Direction de l’arbitrage a reconnu l’erreur dans son analyse officielle de Monaco-RC Lens. À la 18e minute, Michaël Cuisance frappe du gauche après avoir éliminé son vis-à-vis. Le ballon, légèrement dévié par un défenseur monégasque, touche ensuite le bras de Sadibou Sané dans la surface.

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Clément Turpin ne siffle pas. Appelé par la VAR, il se rend devant l’écran de contrôle, revoit l’action et maintient sa décision. Pour la Direction de l’arbitrage, le bras du défenseur monégasque se trouvait pourtant dans une position qui augmentait artificiellement la surface couverte par son corps.

Clément Turpin a maintenu sa décision après avoir revu l’action.

La déviation du ballon changeait-elle la décision ?

Non, selon l’instance. « Au moment du contact avec le ballon, le bras du défenseur monégasque n° 72 se trouve dans une position qui augmente artificiellement la surface couverte par le corps du défenseur », écrit la Direction de l’arbitrage. Elle précise que « l’éventuelle déviation préalable du ballon par la jambe du défenseur monégasque n° 15 ne constitue pas une exception à la loi 12 ».

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« Conformément aux lois du jeu, un penalty devait donc être accordé », conclut la Direction de l’arbitrage dans son débriefing publié mardi. Les Lensois auraient ainsi obtenu un penalty alors que le score était encore de 0-0.

Quelles conséquences pour le RC Lens de Yannick Cahuzac ?

Aucune sur le plan comptable. Monaco s’est imposé 2-1 au stade Louis-II et la reconnaissance de l’erreur ne modifie pas le résultat. Le penalty aurait offert aux Sang et Or l’occasion d’ouvrir le score dès la 18e minute, avant que la rencontre ne tourne en faveur des Monégasques.

Pour Yannick Cahuzac, ce match était le premier sur le banc lensois depuis le départ de Dino Toppmöller. Le nouvel entraîneur a vu son équipe s’incliner malgré une situation qui, de l’aveu même de l’arbitrage français, devait déboucher sur un penalty.

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Ce penalty refusé au RC Lens intervient quelques jours après un autre cas impliquant l’AS Monaco. Lors de Strasbourg-Monaco, la Direction de l’arbitrage avait déjà reconnu une erreur, cette fois sur un penalty non accordé au club de la Principauté. Deux matchs du club monégasque ont donc donné lieu à un désaveu officiel de l’arbitrage depuis le début de la saison de Ligue 1.