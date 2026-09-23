Accueil - Mercato OM - Crise à l’OM : « Une surprise à Noël », Genesio déjà menacé

La suite après cette publicité

La situation de Bruno Genesio devient de plus en plus préoccupante à l’OM. Des interrogations apparaissent déjà en interne sur sa capacité à rester en poste jusqu’à Noël.

Bruno Genesio va-t-il passer l’hiver sur le banc de l’OM ?

Au soir du Classique perdu face au PSG (1-2), l’entraîneur de l’Olympique de Marseille tentait tant bien que mal de maintenir le cap. Bruno Genesio expliquait dans des propos rapportés sur Foot sur7 : « un départ de l’OM ? Je n’en suis pas encore là (…) J’assume ma part de responsabilité, comme d’autres devront l’assumer aussi ». Le technicien français a publiquement écarté l’idée d’une démission immédiate. Même si le doute grandit en coulisses.

Lire aussi : Mercato OM : Marseille cible Farès Ghedjemis, 15 buts en Serie B

À voir

AS Monaco : Benzahra, Ajroud, Haddani et Gomes pros jusqu’en 2029

Bruno Genesio n’exclurait pas en privé l’idée de jeter l’éponge si la situation sportive ne s’améliore pas rapidement. Canal + expliquait que l’ancien coach lyonnais serait profondément agacé par des promesses non tenues lors du mercato estival et par le manque de profondeur de son groupe. Il se retrouve du coup sous une pression monumentale. L’OM restant sur 5 défaites en 6 matchs avant la trêve internationale.

Un proche du dossier s’est d’ailleurs confié au journaliste Loïc Tanzi en lâchant une phrase lourde de sens : « si Genesio est là à Noël, ça serait une grande surprise vu les tensions actuelles ». Les tensions en interne et l’accumulation de revers vont-elles l’emporter ? Telle est la question qui intriguent de nombreux supporters de l’OM.

❗️Une source en interne :



"Genesio ? S'il est là à Noël, ça serait une grande surprise vu les tensions actuelles."



[@Tanziloic] pic.twitter.com/WxdnjZZcDx — Massilia Zone (@MassiliaZone) September 23, 2026

Une réunion de crise à l’Olympique de Marseille ?

Au-delà des mauvais résultats, c’est tout l’écosystème marseillais qui tangue en ce début de saison. Bruno Genesio a lui-même exprimé sa lassitude face aux erreurs répétées. Il refuse de se contenter de prestations honorables mais infructueuses.

Lire aussi : OM : Nouveau scandale au Vélodrome, un journaliste agressé

À voir

Mercato PSG : Esteban Lepaul ciblé, Paris pousse ses pions

Genesio rétorquait : « on peut avoir des défaites, ça fait partie du foot. Mais se satisfaire de défaites honorables, surtout quatre de suite en Championnat, ce n’est pas acceptable. J’entends que ça va aller mieux après. On sait que tous les matches en Ligue 1 sont difficiles. Sur les derniers matchs, on n’est pas payés, mais on n’a pas fait suffisamment pour mériter mieux, également ».

L’entraîneur va mener des discussions décisives avec sa direction durant cette trêve internationale. Bruno Genesio assurait : « je vais m’entretenir avec les dirigeants », alors que la colère dans les tribunes s’intensifie.

Son départ risque-t-il de plomber la saison marseillaise ?

Dimanche dernier au stade Vélodrome, les supporters n’ont pas manqué de manifester leur hostilité envers le propriétaire Frank McCourt. Des banderoles virulentes, demandant son départ, avaient été déployées. La fracture se creuse entre la direction de l’OM et son public.

Lire aussi : OM : Le programme de la trêve internationale, amical le 3 octobre

À voir

Belgique-France : heure, chaîne et la Belgique de Mark van Bommel

Tandis que Bruno Genesio conserve le soutien des supporters marseillais et d’une grande partie des vestiaires. L’Olympique de Marseille devra en tout cas se remobiliser pendant cette trêve de trois semaines en vue de se relancer. Les Phocéens iront défier à Troyes le 11 octobre proche. L’atmosphère risque de devenir irrespirable en cas de nouveau faux pas.