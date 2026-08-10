Côte d’Ivoire : Révélations explosives sur la FIF et Idriss Diallo

En ce mois d’août 2026, le journaliste Romain Molina a publié une enquête polémique ciblant la Fédération Ivoirienne de Football (FIF) et son président Idriss Diallo. Ses révélations mettent en lumière de graves conflits d’intérêts, des ratés logistiques et un manque de transparence financière.

FIF : Conflits d’intérêts au sommet des instances de la Côte d’Ivoire

La suite après cette publicité

Au cœur des accusations figure une situation d’ingérence au sein de la sélection nationale A. Selon Romain Molina, l’agence de management sportive de la compagne du sélectionneur Emerse Faé gérerait directement les intérêts de plusieurs jeunes talents de l’équipe nationale. Cette proximité entre la gestion sportive de la sélection et la représentation d’intérêts privés créerait une confusion d’intérêts majeure, tolérée et couverte par la direction de la fédération.

Manipulation politique et stratégies d’influence

L’enquête aborde également le volet politique de la gouvernance d’Idriss Diallo. Le président de la FIF est accusé d’avoir instrumentalisé l’alignement et le soutien diplomatique de l’État ivoirien auprès de la Confédération Africaine de Football (CAF) et des instances marocaines pour consolider son assise personnelle. Cette posture viserait en priorité à neutraliser la contradiction interne et à sécuriser sa propre réélection à la tête de la présidence des Eléphants.

Lire aussi: Officiel : Hervé Renard nommé sélectionneur des Eléphants de Cote d’Ivoire !!!

À voir

INFO Mercato : Le Barça joue avec le PSG pour Ferran Torres

Sur le plan de l’organisation et des finances, le bilan dressé est particulièrement sévère. Le journaliste dénonce une improvisation constante dans la gestion des regroupements sportifs. Parmi les épisodes cités figure le cas de joueurs ivoiriens bloqués durant de longues heures dans des bus à leur arrivée, en raison de retards et d’un défaut de réservation d’hôtels.

Plus grave encore sur le plan administratif, un rapport d’audit commandé par le ministère des Sports pointant de lourdes irrégularités financières et des dépassements budgétaires non justifiés aurait été délibérément enterré pour préserver l’image des dirigeants de la fédération.

Le football féminin au plus bas : primes confisquées et omerta

L’enquête consacre un volet alarmant à la situation de la sélection nationale féminine. Délaissées sur le plan des infrastructures et des moyens opérationnels, les joueuses n’auraient toujours pas perçu l’ensemble de leurs primes d’engagement et de performance. D’après les informations révélées par Romain Molina, un climat d’intimidation aurait été instauré par l’entourage de la fédération : les joueuses qui tenteraient d’élever la voix ou d’exiger leur dû se verraient directement menacées d’exclusion définitive de l’équipe nationale.

Dans les coulisses du transfert de Yan Diomandé

Enfin, Romain Molina lève le voile sur les tensions ayant entouré l’avenir de la jeune pépite ivoirienne du Real de Madrid Yan Diomandé. Les négociations pour son transfert se seraient transformées en une guerre d’influence acharnée entre intermédiaires, agents mandatés et représentants autoproclamés. Cette bataille d’intérêts financiers et de commissions aurait provoqué le capotage de plusieurs ouvertures majeures en Europe, notamment un transfert quasi abouti vers le club anglais de Chelsea, avant que le joueur ne trouve finalement une porte de sortie.

Lire aussi: Mercato OL : Yan Diomandé pousse Malick Fofana vers Leipzig

À voir

Mercato FC Nantes : C’est scellé pour l’avenir de ce cadre

Face à ces accusations en chaîne touchant la probité et l’organisation du football national, la Fédération Ivoirienne de Football et son président Idriss Diallo font face à une pression médiatique et populaire sans précédent, alors que les supporters et observateurs réclament désormais des clarifications officielles et et un remaniement certains dans la fédération ivoirienne.