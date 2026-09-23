Accueil - Mercato OM - Mercato OM : Marseille cible Farès Ghedjemis, 15 buts en Serie B

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Mercato OM : le club phocéen prépare déjà l’hiver. Marseille s’intéresse à Farès Ghedjemis, ailier algérien de 24 ans qui joue à Frosinone et qui a été élu meilleur joueur de Serie B la saison dernière.

Mercato OM : pourquoi Marseille pense-t-il à Farès Ghedjemis ?

Le mercato hivernal n’ouvrira que dans plusieurs semaines, mais l’OM a déjà activé plusieurs pistes pour renforcer son effectif. L’une d’elles mène à un jeune ailier algérien de Frosinone, selon Transferfeed.

La situation sportive pousse la direction à bouger. Marseille n’a gagné qu’une fois en championnat et reste sur quatre défaites consécutives, la dernière au Vélodrome contre le PSG (1-2). Bruno Genesio a laissé éclater sa colère, et plusieurs cadres ont quitté le club cet été sans être remplacés, faute de moyens financiers.

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Les chiffres de l’attaque résument le problème. Les Olympiens n’ont marqué que 7 buts et en ont encaissé 8. Ils occupent la 17e place de Ligue 1 à l’heure de la trêve internationale, en position de relégable, une place que personne n’imaginait pour le club phocéen en début de saison.

Le stade Vélodrome, où l’OM a perdu contre le PSG (1-2).

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Le secteur offensif est donc celui que le mercato d’hiver pourrait toucher en premier. Mason Greenwood est parti en Turquie et l’OM n’a pas trouvé de joueur capable de reprendre son rôle sur l’aile droite.

L’autre côté pourrait lui aussi bouger. Selon le Journal du Dimanche, Sunderland envisage de revenir en janvier pour Igor Paixão, déjà ciblé l’été dernier pour une opération autour de 30 millions d’euros. Le Brésilien est sous contrat jusqu’en 2030 et l’OM garde la main sur le dossier, mais son départ obligerait le club à chercher un ailier de plus, alors que l’effectif manque déjà de solutions sur les côtés.

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D’après Transferfeed, l’international algérien est aussi suivi par l’AS Monaco et le LOSC. Marseille fait donc partie des trois clubs de Ligue 1 qui se sont renseignés sur lui.

Que vaut Farès Ghedjemis, élu meilleur joueur de Serie B ?

C’est un ailier droit rapide, à l’aise balle au pied et capable d’éliminer son adversaire direct. Ce profil de dribbleur, qui apporte de la percussion sur un côté, manque à l’effectif actuel de Genesio.

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Ses statistiques de la saison dernière expliquent l’intérêt des clubs français. Avec Frosinone, il a inscrit 15 buts et délivré 3 passes décisives en Serie B, la deuxième division italienne, dont il a été désigné meilleur joueur. Le site Transfermarkt estime sa valeur à 12 millions d’euros, un montant élevé pour un club qui n’a pas pu recruter cet été.

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Pour Marseille, l’idée serait d’ajouter un joueur qui provoque et qui prend des risques face au but, dans une équipe qui manque d’efficacité depuis la reprise. Reste une inconnue de taille : Frosinone acceptera-t-il de vendre en cours de saison ?

Frosinone a-t-il encore besoin de vendre Ghedjemis ?

Un départ n’a rien d’acquis. Toujours selon Transferfeed, le nouveau propriétaire de Frosinone a mis fin à l’obligation de vendre certains joueurs pour renflouer les caisses. Le club italien peut donc refuser une offre pour son meilleur élément, même si l’OM passe à l’action cet hiver.

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Pour convaincre Frosinone, Marseille devra présenter une offre solide, alors que ses finances l’ont empêché de recruter cet été. Aucune proposition n’a été formulée à ce stade. Farès Ghedjemis reste une piste suivie de près pour le mercato OM de janvier, avec Monaco et Lille dans la course.