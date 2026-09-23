Accueil - Mercato FC Nantes - Mercato FC Nantes : Les Kita scellent l’avenir de Sacha Ziani

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Sacha Ziani quitte le FC Nantes pour gagner du temps de jeu. Le jeune milieu de terrain reviendra dans la Cité des Ducs à la fin de la saison.

Mercato FC Nantes : Sacha Ziani débarque à l’UF Touraine ?

Un nouveau crack quitte temporairement le FC Nantes. Malgré la fermeture officielle du marché des transferts, les Canaris poursuivent la réorganisation de leur effectif. Un départ se confirme dans la cité des Ducs : un jeune talent issu du centre de formation quitte le club jaune et vert. Il s’agit de Sacha Ziani, selon Ouest-France.

À Nantes, la concurrence est rude et pour avoir du temps de jeu en équipe pro, il faut se battre. Pour progresser, il faut d’abord plier bagage et s’aguerrir ailleurs. Sacha Ziani s’en va en effet chercher du temps de jeu loin de la Loire-Atlantique. Le milieu de terrain de 23 ans est envoyé en prêt jusqu’à la fin de la saison à l’UF Touraine. C’est un club qui évolue en National 1.

Sacha Ziani oublié à Nantes ?

Pour le natif de Nantes, c’est le moment propice pour partir et montrer qu’il a la force dans les jambes. Malgré des qualités indéniables, le jeune homme peine à s’imposer au plus haut niveau. Son nom est très connu au club de l’Erdre. Sacha Ziani est le fils de Stéphane Ziani, l’actuel entraîneur de l’équipe réserve nantaise qui évolue en National 2.

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Cette filiation et son statut de capitaine de la réserve la saison dernière ne lui ont pourtant pas garanti une place de titulaire dans l’équipe pro. L’été s’annonçait prometteur. Le joueur avait réintégré le groupe professionnel durant l’intersaison. Il participait alors activement aux stages et aux matchs amicaux sous la houlette de l’ancien coach Michel Der Zakarian.

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Mais la situation devient plus compliquée. Grégory Poirier, le nouvel entraîneur des Jaune et Vert, ne lui a pas donné la chance de rejoindre son groupe notamment à cause du mercato estival XXL. De nombreux crack ont posé leurs valises à la Beaujoire, ce qui a directement fermé les portes de l’équipe première aux jeunes du centre.

Trois convocations, aucun passage sur le terrain ?

En ce début de championnat, le bilan comptable du milieu de terrain reste désespérément vierge. Bien qu’il ait figuré sur la feuille de match à trois reprises (contre le Red Star lors de la première journée, à Laval lors de la deuxième, puis à Guingamp lors de la quatrième), Sacha Ziani n’est jamais entré en jeu. Il n’accumule ainsi aucune minute officielle chez les professionnels cette saison.

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Pire encore, le coach nantais ne l’a plus convoqué lors des trois dernières rencontres de Ligue 2, confirmant ainsi qu’il ne rentrait pas dans ses plans immédiats. Mais à 23 ans, rester cantonné au banc avec les professionnels ou évoluer principalement avec la réserve ne lui permettrait pas de se révéler au monde entier.

Pour qu’il ne cire pas trop le banc, les Kita ont donc pris la décision de l’envoyer en prêt à l’UF Touraine. En rejoignant une formation de National 1, Sacha Ziani va pouvoir découvrir un nouveau cadre. Surtout, il devrait bénéficier davantage de responsabilités et de temps de jeu.

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Ce prêt représente donc une opportunité en or pour Sacha Ziani. Rejoindre la Touraine permettra au milieu d’accumuler de l’expérience, de parfaire sa condition physique et d’enchaîner enfin les titularisations à un niveau exigeant. Le FC Nantes a un œil attentif sur sa progression, espérant retrouver un joueur plus mûr et aguerri au terme de cette aventure tourangeau. Il lui revient maintenant de convaincre les Kita.