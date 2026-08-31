Mercato PSG :  Direction l’Allemagne pour Quentin Ndjantou ?

Quentin Ndjantou pourrait aussi quitter le PSG cet été. Un club de Bundesliga lui fait des yeux doux.

Mercato PSG : Quentin Ndjantou pourrait filer en Allemagne

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Le PSG pourrait laisser partir l’un de ses jeunes talents. Quentin Ndjantou serait tenté par une nouvelle expérience en Allemagne, selon PSGInside-Actus. Le jeune attaquant pourrait être envoyé en prêt cette saison. Cela lui permettrait d’avoir du temps de jeu et de progresser.

Selon cette source, Quentin Ndjantou aurait reçu une proposition en provenance d’Allemagne. L’idée serait de rejoindre un club de Bundesliga dans le cadre d’un prêt. Le joueur doit désormais réfléchir à son avenir. Au Paris SG, la concurrence reste forte dans le secteur offensif. Pour continuer sa progression, Ndjantou pourrait donc privilégier une destination où il aurait davantage de responsabilités et de minutes sur le terrain.

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L’identité du club allemand intéressé n’a toutefois pas été dévoilée. Plusieurs formations avaient néanmoins déjà manifesté leur intérêt pour le jeune Parisien. Le Bayer Leverkusen et le RB Leipzig avaient notamment été associés à son nom ces dernières semaines. Un départ temporaire pourrait donc représenter une solution intéressante.

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Le jeune crack pourrait découvrir un nouveau championnat, accumuler du temps de jeu et revenir ensuite à Paris avec davantage d’expérience. Le dossier Quentin Ndjantou illustre les nombreux choix que le PSG doit encore effectuer avant la fin du mercato. Entre les départs annoncés, les éventuels renforts offensifs et la gestion des jeunes, Luis Enrique et sa direction ont encore plusieurs décisions importantes à prendre. La fin de l’été s’annonce donc animée dans la capitale.