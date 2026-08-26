Mercato FC Nantes : Direction Suisse pour Herba Guirassy cet été ?

Herba Guirassy, jeune ailier des Canaris, suscite l’intérêt des Young Boys Berne. Le club suisse serait même déjà passé aux discussions pour tenter de l’attirer avant la fermeture du marché.

Mercato FC Nantes : Les Young Boys Berne ciblent Herba Guirassy

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Offensive de dernière minute pour Herba Guirassy ! Les Young Boys de Berne veulent arracher la pépite du FC Nantes avant la clôture du marché estival.

À 19 ans, l’ailier des Canaris séduit déjà à l’étranger. Le journaliste Sacha Tavolieri confirme cet intérêt concret : le club de Berne apprécie son profil et négocie actuellement avec son entourage. Une première offre formelle pourrait tomber dans les prochaines heures sur la table des dirigeants nantais.

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Même si le bail du jeune Français court encore sur plusieurs saisons, un transfert précipité reste possible. Pour les dirigeants nantais, la décision n’est pas encore prise. Faut-il conserver un jeune joueur encore en phase de progression ou profiter de cette offensive pour envisager une vente ? La réponse dépendra aussi de la position de Guirassy, dont les intentions pourraient peser dans les négociations.

🚨🟡⚫️ EXCL – Les Young Boys BSC fonce sur Herba Guirassy du FC Nantes ! 🇫🇷🐥



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Avec un but inscrit en trois matchs cette saison, l’international Espoirs confirme son talent. Les Young Boys Berne souhaitent miser sur son dynamisme pour renforcer leur attaque, et le joueur pourrait voir dans ce départ une opportunité idéale pour passer un cap. Le dénouement est imminent. Sur Transferrmarkt, Herba Guirassy vaut 7 millions d’euros. Une telle somme va faire du bien aux finances du FC Nantes.

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Mais attention ! Il y a une rude concurrence concernant ce dossier. Du beau monde tourne autour d’Herba Guirassy. Selon les informations de Foot Mercato, le buteur pourrait prendre la direction de l’Angleterre. Il est aussi sur la short-list de Burnley. Les Anglais ont les moyens financiers nécessaires pour convaincre les Kita de céder la pépite.