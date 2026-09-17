Accueil - Lyon - Anderlecht ‑ OL : Lyon se fait peur, mais triomphe en Belgique (1-2)

L’OL s’est imposé 2-1 sur la pelouse d’Anderlecht pour son retour en Ligue Europa, ce mercredi 16 septembre. Dominateurs en première période, les Gones ont failli payer leur manque d’initiative dans le second acte.

Comment la victoire a-t-elle failli échapper à l’OL ?

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D’après le média Ouest-France, l’Olympique Lyonnais a souffert à Anderlecht hier soir, et pourtant tout avait bien commencé pour les Gones. Avec un onze de départ remanié, l’OL est tout proche de trouver l’ouverture sur une tête de Mohamed Ouedraogo (2e). Lyon démarre en trombe et ouvre le score quelques minutes plus tard, grâce à une reprise parfaitement maîtrisée de Noah Nartey (8e). Avec beaucoup de réussite, les Lyonnais doublent la mise par l’intermédiaire de Keito Nakamura (22e). Attentif aux contre-attaques bruxelloises, Rémy Descamps empêche Mihajlo Cvetkovic de réduire le score (33e).

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Comme en début de match, les Gones démarrent fort. À la suite d’une frappe sur le poteau de Loïs Openda, Tyler Morton pense creuser l’écart, mais l’Anglais se trouvait en position de hors-jeu (51e). Peu de temps après, sur une perte de balle de Clinton Mata, les Mauves relancent le match grâce à une tête puissante de leur buteur Cvetkovic (61e).

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Acculés dans leur propre surface, les Lyonnais subissent les assauts bruxellois et sont tout proches de craquer sur une tête d’Omobamidele, sauvée sur la ligne par Mads Bidstrup (69e). Dix minutes plus tard, Descamps empêche l’ancien Troyen Tawfik Bentayeb d’égaliser à son tour (80e). L’OL tient jusqu’au bout et dispose d’Anderlecht, malgré une dernière demi-heure inquiétante.

Quelles ont été les deux visages de l’OL hier soir ?

L’OL aura affiché deux visages bien différents pour entamer sa campagne européenne. Offensifs, les Gones ont très vite pris le contrôle de la rencontre, malgré la titularisation de plusieurs nouveaux joueurs tels que Noah Nartey ou même Kaïl Boudache. Efficaces devant le but, les Rhodaniens prennent très vite leurs distances au tableau d’affichage et pensaient vivre une seconde période tout aussi aboutie.

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Cependant, au retour des vestiaires, la dynamique change. En dépit de quelques incursions offensives d’Openda ou de Nakamura, les Lyonnais se montrent plus fébriles défensivement et vont très vite perdre la maîtrise du jeu. En seconde période, d’après les données révélées par le site Sofascore, Anderlecht totalisait 66 % de possession de balle, pour seulement 34 % côté Lyonnais. Revenus à 1-2, les Bruxellois dominent la deuxième moitié de ce second acte, grâce notamment aux entrées de Danylo Sikan et Tawfik Bentayeb, qui font mal aux Lyonnais.

Attentiste en fin de match, Lyon pourra remercier son gardien Rémy Descamps. Préféré à Dominik Greif, l’habituel numéro deux de l’OL aura été décisif à plusieurs reprises pour éviter le retour d’Anderlecht. Même s’il inspire parfois peu de sérénité dans ses interventions, l’ancien gardien du FC Nantes a montré qu’on peut tout de même compter sur lui.

Qu’a pensé Paulo Fonseca de cette victoire laborieuse ?

À l’issue de la rencontre, Paulo Fonseca s’est montré plutôt satisfait du match de son équipe : « Je pense qu’on a mérité de gagner ici parce qu’on a fait une première mi-temps magnifique. En seconde période, nous avons quatre possibilités de finir le match, de marquer le but du 3-0 », a-t-il déclaré en conférence de presse.

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L’ancien entraîneur du LOSC a aussi mis en avant le travail défensif de son équipe : « Après, ils ont eu une bonne réaction. Le fait que l’équipe ait été ensemble pour défendre était aussi positif. Il est important de gagner des matches comme ça », confie-t-il après avoir remporté son 43e match à la tête de l’OL.

Titulaire pour la première fois depuis son arrivée, Keito Nakamura a été largement salué par le tacticien portugais après sa prestation en Belgique : « C’est un joueur différent, un joueur qui prend de bonnes décisions, un joueur qui ne perd pas beaucoup de ballons et qui est techniquement fort. Il a bien travaillé, notamment défensivement. Avec le ballon, c’est un joueur de qualité. »

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