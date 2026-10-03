Accueil - Mercato ASSE - ASSE : Julien Le Cardinal se confie sur ses douleurs au quotidien

Julien Le Cardinal s’est confié sur les douleurs qui accompagnent son quotidien de footballeur professionnel. Le défenseur stéphanois, actuellement gêné par une blessure contractée contre Metz, explique notamment pourquoi les soins occupent une place importante dans sa routine.

ASSE : Pourquoi Julien Le Cardinal ressent-il régulièrement des douleurs ?

Dans l’Inside de l’ASSE publié sur sa chaîne Youtube, Julien Le Cardinal évoque les contraintes physiques auxquelles un joueur professionnel est confronté au quotidien. Le défenseur stéphanois raconte notamment qu’il compose avec une entorse à un doigt de pied, sans que cette blessure ne l’empêche de poursuivre sa saison.

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Le Cardinal résume cette situation avec une formule particulièrement claire : « Depuis que je joue au football en pro, il n’y a pas un jour où je n’ai pas mal quelque part. On ne sait pas pourquoi des fois. On agresse notre corps et c’est important d’en prendre soin. » Le défenseur décrit ainsi les effets de l’accumulation des entraînements, des matchs et des efforts imposés par le haut niveau.

Cette gestion physique fait donc partie intégrante de son quotidien. Certaines douleurs sont liées à une blessure identifiée, tandis que d’autres apparaissent au fil des sollicitations. Le joueur doit alors continuer à s’entraîner et à jouer tout en restant attentif à son état physique.

Comment Julien Le Cardinal prend-il soin de son corps ?

Pour accompagner cette sollicitation permanente, Julien Le Cardinal accorde une place importante aux soins. Le défenseur de l’ASSE évoque notamment ses passages chez l’ostéopathe, qu’il essaie de programmer régulièrement lorsque cela est possible. « L’ostéo ? Je peux y aller une fois par semaine. Après, des fois, certains en ont plus besoin donc je laisse ma place. Mais si je peux, j’y vais toutes les semaines car il vient une fois par semaine. »

Julien Le Cardinal sera-t-il disponible contre Rodez ?

La question de son état physique se pose également avant la réception de Rodez. Julien Le Cardinal reste gêné par une grosse béquille reçue lors du match nul de l’ASSE contre Metz (2-2), le 19 septembre. Sorti en boitant en fin de rencontre, le défenseur central n’a pas participé au match amical remporté vendredi contre le FC Sion (5-1).

Après cette rencontre, Ian Cathro a fait le point sur la situation de son capitaine. « Pour Julien Le Cardinal, c’est une blessure liée à un contact lors du match à Metz. Il a ressenti de la douleur sur la deuxième mi-temps à Metz, il a besoin d’un peu de temps pour que ça passe. On doit lui laisser du temps et toujours gérer ça, au jour le jour, et pour le moment il continue de gérer ça », a expliqué l’entraîneur stéphanois.

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Aucune date précise de retour n’a donc été annoncée. Quelques jours auparavant, Le Cardinal s’était toutefois montré rassurant en estimant que son problème devrait être réglé pour la huitième journée. Les prochains entraînements permettront de déterminer s’il pourra tenir sa place contre Rodez.

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