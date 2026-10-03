Mercato : l’ASSE s’offre la pépite camerounaise David Bondoma

À 17 ans, David Bondoma s’est engagé avec l’ASSE après un essai concluant dans le Forez. Le jeune milieu camerounais a déjà effectué ses premières minutes sous le maillot vert en match amical lors de cette trêve internationale.

Mercato ASSE : Comment David Bondoma a-t-il gagné sa place chez les Verts ?

Ces dernières semaines, l’AS Saint-Étienne a poursuivi sa politique de recrutement de jeunes joueurs en post-formation. Parmi les nouveaux visages apparus dans le Forez figure donc David Bondoma, dont l’arrivée avait été préparée plusieurs mois auparavant. En mars, le média Africafoot évoquait son essai à Saint-Étienne après un premier passage à l’OGC Nice.

Lire aussi : ASSE : Les supporters dans le top 5 des publics les plus encadrés

À voir

ASSE : Les supporters dans le top 5 des publics les plus encadrés

Le jeune Camerounais avait alors déjà attiré l’attention par ses qualités techniques et son parcours international. Son profil avait notamment été remarqué lors du tournoi de l’UNIFFAC 2025 avec le Cameroun. Alors âgé de seulement 15 ans, Bondoma y avait terminé meilleur passeur.

Il était déjà présenté comme un joueur appelé à compter dans l’avenir du football camerounais. « David Bondoma, international camerounais de 16 ans, représente l’avenir du football camerounais », confiait-on. Une appréciation formulée dans le contexte de son parcours avec les sélections de jeunes et de ses différents essais en Europe.

Que peut-on retenir de ses premiers pas avec l’ASSE ?

Le passage de l’essai à l’ASSE au terrain n’aura finalement pas tardé. Face au FC Sion, David Bondoma est entré à la pause, à la place de Marten-Chris Paalberg. Pour sa première apparition avec les Verts, le milieu de 17 ans s’est rapidement montré dangereux. Quelques minutes après son entrée, il a notamment vu sa frappe repoussée par le gardien suisse, à la suite d’un travail intéressant de Duffus.

Lire aussi : ASSE : Mahmoud Jaber de retour à l’entraînement avec les Verts

À voir

Stade Rennais : De Tavernost relance le débat sur le nouveau stade

Cette première sortie reste évidemment à replacer dans son contexte : il s’agissait d’un match amical et non d’une rencontre officielle. Elle a néanmoins permis au jeune Camerounais de découvrir concrètement les exigences du groupe stéphanois. Pour l’heure, le club ne semble pas avoir précisé la durée exacte de son engagement ni les modalités contractuelles de son arrivée, deux éléments qui restent donc à surveiller.

Pourquoi Saint-Étienne mise-t-il encore sur la post-formation ?

David Bondoma devrait d’abord poursuivre son développement avec la réserve stéphanoise. Son intégration s’inscrit dans une stratégie déjà visible au sein du club, avec plusieurs jeunes recrues arrivées récemment en post-formation, parmi lesquelles Lucas Reynaud, Jediaél Mbambi, Lamine Sonko, André Zibi, Mourtada Gueye, Elyes Dhaoui ou encore Etienne Mendy.

L’objectif est clair : offrir à ces profils un environnement leur permettant de progresser avant, éventuellement, de frapper à la porte de l’équipe professionnelle. Le cas de Bondoma présente toutefois une particularité intéressante. Son expérience internationale avec les jeunes du Cameroun et son passage par plusieurs essais en France lui donnent déjà un premier aperçu du haut niveau.

Lire la suite sur l’ASSE :

À voir

Mercato PSG : le dossier JJ Gabriel tourne au bras de fer judiciaire

Christophe Galtier (Neom) évoque l’ASSE, le LOSC et un retour en France

ASSE : pourquoi la holding des Verts a quitté Paris pour L’Étrat

À 17 ans, le milieu n’a évidemment aucune garantie concernant son avenir chez les professionnels. Mais ses premières minutes contre Sion constituent une première pierre. Dans le football, les plus beaux parcours commencent parfois par quelques minutes et une frappe arrêtée par un gardien.

À voir

OM : Maupay prend Bezahaf sous son aile, Genesio en profite

À lui désormais de transformer cette promesse en véritable trajectoire verte. La fin de la trêve internationale rimera avec le retour des cadres de sélection. Ce qui rendra encore plus difficile la possibilité de voir le jeune camerounais chez les professionnels. Il sera toutefois d’un atout important pour Cathro dans la rotation dans une saison qui s’annonce chargée pour l’AS Saint-Etienne entre le championnat de Ligue 2 et la Coupe nationale.