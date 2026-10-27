Vente FC Nantes : le précédent ASSE-Kilmer ravive l’espoir

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Vente FC Nantes : cinq jours après la rupture avec Paulo Tavares, le dossier revient dans les conversations par un détour inattendu, l’AS Saint-Etienne. Sur X, Emmanuel Merceron a comparé la situation nantaise au rachat de l’ASSE par Kilmer Sports Ventures, intervenu après l’échec du même homme d’affaires dans le Forez. Une piste séduisante pour les supporters des Canaris, que la chronologie stéphanoise oblige pourtant à nuancer.

Vente FC Nantes : pourquoi Kita a claqué la porte à Phenix Capital

Le 22 octobre, un communiqué publié sur le site du club a mis fin à près d’un mois d’exclusivité. Waldemar Kita y explique avoir « pris la décision d’arrêter définitivement les discussions », jugeant le projet de reprise « manifestement pas sérieux ». Ouvertes le 28 septembre, les négociations ont buté sur deux points : les garanties financières promises n’ont jamais été apportées, et le dossier complet exigé par la DNCG n’a pas été fourni.

L’offre affichée par Phenix Capital atteignait pourtant 125 millions d’euros, bonus compris, pour un club que la famille Kita avait acquis pour une dizaine de millions en 2007. Le casting mis en avant par Paulo Tavares, avec Marcelo, Snoop Dogg ou l’ancien patron de Canal+ Cyril Linette, n’a pas suffi à rassurer. L’ex-agent a d’ailleurs fermé son compte X dans la foulée. Nous avions détaillé la fin des négociations avec Phenix Capital le jour même.

Le scénario ASSE et Kilmer, une comparaison à manier avec prudence

Le raisonnement d’Emmanuel Merceron tient en une question : la rupture a été si brutale que Kita « n’aurait-il pas déjà un projet sérieux de rachat sur le feu ? ». Et de poursuivre : « Je suppose, car c’est à peu près ce qui s’est passé à Sainté avec Kilmer ». Dans un message du 22 octobre, il précisait toutefois n’avoir « pas d’infos ».

Le parallèle repose sur un fait réel. Paulo Tavares a bien tenté de racheter l’AS Saint-Etienne, avant que sa candidature ne soit définitivement écartée en novembre 2023, faute de liquidités suffisantes. Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont ensuite cédé le club à Kilmer Sports Ventures, le fonds de l’homme d’affaires canadien Larry Tanenbaum, en juin 2024, avec Ivan Gazidis nommé président. Notre dossier consacré à Kilmer Sports, propriétaire de l’ASSE, retrace cette arrivée.

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Mais le calendrier ne colle pas tout à fait avec l’idée d’un plan B prêt à dégainer. Près de sept mois ont séparé l’éviction de Tavares et la finalisation du rachat par Kilmer, et les discussions avec le groupe canadien n’ont démarré qu’au printemps 2024. À Saint-Etienne, le repreneur sérieux n’attendait pas en coulisse le lendemain de la rupture.

L’échelle n’est pas non plus la même. Le rachat de l’ASSE avait été valorisé autour de 25 millions d’euros pour les actions du club. L’offre de Phenix Capital pour Nantes était cinq fois supérieure. Trouver un investisseur capable d’aligner une telle somme, avec des garanties que le gendarme financier du football français accepte, réduit nettement la liste des candidats.

Un nouveau repreneur pour le FC Nantes ? Aucune offre confirmée

À ce stade, aucun nom n’a filtré et aucune nouvelle proposition n’a été officialisée. Des rumeurs évoquent un profil plus pragmatique, prêt à proposer un prix plus proche de la valeur réelle du club. Aucune n’est étayée par un élément vérifiable.

Le contexte sportif pèse aussi. Le FC Nantes évolue en Ligue 2, une situation que l’ASSE connaissait elle aussi au moment de sa vente en 2024. Les Verts avaient alors trouvé preneur malgré la relégation, ce qui reste l’argument le plus solide en faveur d’un dénouement comparable.

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Propriétaire depuis dix-neuf ans, Waldemar Kita assure que sa « priorité a toujours été d’assurer la stabilité et le développement du FC Nantes ». Une phrase qui n’écarte aucune vente, à condition que le prochain prétendant présente un dossier que la DNCG puisse valider.

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