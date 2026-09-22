ASSE : Onze internationaux absents, Cathro tient cinq renforts

L’ASSE a repris l’entraînement avec un groupe réduit par onze départs en sélection, dont plusieurs titulaires habituels. Ian Cathro veut profiter de cette période pour intégrer cinq jeunes du Centre à ses séances et mieux évaluer les joueurs à potentiel de l’Académie.

ASSE : Qui sont les joueurs absents à l’entraînement en cette trêve ?

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La trêve internationale a considérablement réduit le groupe de l’ASSE après le nul concédé à Metz (2-2). Zuriko Davitashvili, Kévin Pedro, Sohaib Naïr, Ben Old, Aron Csongvai, Tamar Svetlin, Irvin Cardona, Augustin Boakye, Adam Baallal, Nadir El Jamali et Mamour Ndiaye ont quitté le Forez pour rejoindre leur sélection respective.

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Ian Cathro doit donc travailler sans onze éléments, parmi lesquels plusieurs joueurs régulièrement utilisés depuis le début de la saison. Les absences de Naïr, Csongvai, Cardona, Boakye ou encore Pedro limitent notamment les possibilités du technicien pour travailler avec son équipe habituelle. Le staff doit ainsi adapter ses séances et individualiser davantage les programmes selon les besoins de chacun. Cette situation permet toutefois au club de donner davantage de place à des joueurs habituellement éloignés du groupe professionnel.

Qui sont les jeunes que Ian Cathro a intégré au groupe professionnel ?

Pendant cette trêve, Ian Cathro a renforcé son groupe avec cinq jeunes de la réserve selon Peuple Vert. Ainsi, Marten Paalberg, Valentin Depalle, Tom Teillol, Maxime Lengue et Elyes Dhaoui ont participé à la première séance des professionnels ce lundi. Ces cinq joueurs, qui évoluent principalement avec la réserve dirigée par Sylvain Gibert, profitent ainsi d’une occasion de découvrir le quotidien du groupe de Ian Cathro.

Pour Dhaoui, arrivé récemment à Saint-Étienne, cette présence constitue une première opportunité de se montrer directement auprès du staff de l’équipe première. Cette intégration ne signifie toutefois pas que les cinq jeunes vont entrer immédiatement dans la rotation en Ligue 2. Leur objectif reste principalement de poursuivre leur progression avec la réserve.

Leur passage avec les professionnels doit surtout leur permettre de découvrir les exigences du haut niveau, le rythme des séances et les attentes de l’entraîneur. Ian Cathro avait d’ailleurs annoncé vouloir incorporer des joueurs du centre de formation durant cette période.

Comment Ian Cathro veut-il profiter de cette trêve ?

Au-delà des cinq jeunes, le technicien stéphanois conserve plusieurs joueurs qui évoluent avec les professionnels, notamment Josh Duffus, Chico Lamba, Nathan Kasia, Maxime Bernauer et Jakob Breum. Duffus, utilisé lors des sept premières journées sans jamais débuter une rencontre, peut notamment bénéficier de davantage de temps de travail.

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Ian Cathro souhaite également garder « un œil sur les joueurs à haut potentiel » de l’Académie et adapter les charges de travail selon les situations individuelles. La trêve doit ainsi servir à gérer les retours, le repos et la préparation physique, tout en permettant au staff de mieux observer certains jeunes.

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L’ASSE envisage par ailleurs un match amical durant cette période. Cette rencontre pourrait offrir du temps de jeu aux joueurs peu utilisés ou en phase de reprise, mais aussi permettre à certains jeunes de prolonger leur expérience avec les professionnels.