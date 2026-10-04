Accueil - Mercato OL - OL : Paulo Fonseca accorde un nouveau repos à ses joueurs

Après avoir été au repos pendant la totalité de la première semaine de trêve internationale, les joueurs de l’OL non internationaux se sont entraînés du lundi au vendredi, cette semaine. Et pour ce week-end, ce sont deux nouveaux jours off qui ont été accordés par Paulo Fonseca, avant la préparation du déplacement à Lens dès lundi.

Un week-end off pour les joueurs de l’OL

Paulo Fonseca doit trouver cette trêve internationale bien longue. Le technicien portugais, qui a entraîné cette semaine une dizaine de joueurs non internationaux, doit aussi croiser les doigts pour ne pas avoir certains de ses hommes revenir avec une blessure. Un espoir qui a d’ailleurs été balayé avec le pépin contracté par Moussa Niakhaté, qui a été forcé de quitter le rassemblement du Sénégal.

Lire aussi : Mercato OL : Paulo Fonseca prend position pour Tyler Morton

Mais la fin de cette longue coupure approche, et la plupart des joueurs de l’Olympique Lyonnais vont faire leur retour à Décines dans quelques jours pour préparer la réception du RC Lens (09/09 à 20h45, J6 Ligue 1). Dès lundi, il sera temps pour les Rouge-et-Bleu de se replonger pleinement dans le travail, après avoir observé un repos bien mérité ces derniers jours.

À voir

Histoire du RC Lens : de la place Verte de 1906 à la Coupe de France

En effet, au tout début de la trêve internationale, Paulo Fonseca avait accordé une semaine complète de repos aux joueurs restés entre Rhône et Saône. Lundi dernier, c’était l’heure de la reprise, en petit comité, avec du travail prévu tous les jours jusqu’à vendredi. Mais pour ce week-end, le technicien lusitanien a accordé deux nouveaux jours de repos à ses hommes.

Lire aussi : OL : Paulo Fonseca justifie la gestion de Corentin Tolisso

Si beaucoup de clubs de Ligue 1 programment des matches amicaux pour tenter de garder le rythme, Paulo Fonseca n’en a lui pas la possibilité, car son groupe est trop peu étoffé, et il ne peut pas piocher dans la réserve et les jeunes, qui poursuivent eux la compétition.

Un mal pour un bien ? Les Lyonnais avaient débuté leur saison plus tôt que tout le monde, avec le tour préliminaire et le barrage de Ligue des Champions qui avaient déjà bien épuisé les organismes et les têtes. Le repos a donc dû faire du bien à tout le monde.

À voir

LOSC en Ligue des champions : exploits, bilan et calendrier 2026-2027

Avant le dernier match de l’OL face au Stade Rennais avant la trêve internationale de la fin du mois de septembre, Paulo Fonseca avait ironisé sur la très longue pause qui va s’en suivre. Le technicien lyonnais devra entraîner un petit groupe de cinq ou six joueurs, au vu du nombre d’internationaux convoqués.

« On aura cinq ou six joueurs, l’équipe réserve aura des matches. C’est très difficile et facile en même temps. Normalement, l’équipe a du temps pour travailler, mais c’est positif, car cela signifie qu’on a de grands joueurs, qui sont convoqués en sélection. On doit reposer les joueurs qui resteront aussi.

Lire la suite sur l’OL

INFO OL : Le Real prêt à ramener Endrick à Lyon en janvier ?

OL : Martin Satriano explique son rendement limité à Lyon

À voir

Qui est Mario Dorgeles, l’Ivoirien que le PSG a placé sous option ?

Après, le plus dur sera de gérer les deux jours avant le prochain match (…) Mais avec 5 ou 6 joueurs, sans pouvoir utiliser la réserve, on doit orienter notre travail sur les cas individuels. On a aussi tous besoin de repos », avait affirmé Paulo Fonseca.