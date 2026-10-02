OL : Martin Satriano explique son rendement limité à Lyon

Martin Satriano est revenu sur son passage à l’OL, où il a inscrit trois buts en 19 apparitions. Désormais à Getafe, l’attaquant uruguayen de 25 ans estime ne pas avoir pu évoluer à 100% physiquement à Lyon, tout en gardant un souvenir positif de son expérience.

OL : Pourquoi Martin Satriano garde-t-il un souvenir « étrange » de Lyon ?

Interrogé par Top Mercato, Martin Satriano a expliqué les difficultés rencontrées durant son passage à l’OL. Arrivé dans les derniers jours du mercato, l’attaquant sortait d’une longue absence liée à une rupture du ligament croisé. Il estime que cette situation a pesé sur son rendement offensif, avec trois buts et une passe décisive en 19 apparitions toutes compétitions confondues.

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« Je dis toujours que mon passage à Lyon a été un peu étrange. Je suis arrivé en toute fin de mercato. Je revenais d’une grave blessure au genou, je n’avais pas encore récupéré à 100% », a confié l’Uruguayen. Malgré ce contexte, il assure avoir tout fait pour rester disponible et indique avoir manqué seulement « un ou deux » matchs. Il regrette surtout de ne pas avoir pu retrouver la condition physique souhaitée.

Martin Satriano a-t-il regretté son arrivée à l’OL ?

Malgré son bilan offensif limité, Martin Satriano ne remet pas en cause son choix de rejoindre Lyon. L’attaquant avait accepté cette opportunité notamment parce que le club disputait la Ligue Europa. Il garde également un souvenir positif de son passage dans le Rhône et du soutien reçu durant cette période.

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« Lyon est un très grand club, c’est difficile de dire non. C’est pour ça que je suis venu », a-t-il expliqué. Satriano dit avoir « pris du plaisir à évoluer dans le stade lyonnais » et assure « rester toujours reconnaissant envers le club et les supporters qui m’ont toujours soutenu ». Son passage s’est toutefois terminé dès janvier 2026 avec son départ en prêt à Getafe.

Comment Martin Satriano s’est-il relancé après l’OL ?

Son passage à Lens avait déjà été perturbé par une blessure similaire. L’Uruguayen y avait disputé quelques rencontres avant sa rupture du ligament croisé, passant une grande partie de la saison éloigné des terrains. Cette période a pesé dans sa préparation avant son arrivée à Lyon, où il n’a ensuite pas pu combler totalement son retard physique.

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Prêté en janvier 2026, Martin Satriano s’y est rapidement adapté avant d’être recruté définitivement. Il a terminé la saison avec six buts en 18 apparitions de championnat, dont une réalisation au Santiago Bernabéu contre le Real Madrid, puis affiche désormais sept buts et quatre passes décisives en 27 matchs toutes compétitions confondues. « Ce qui est revenu un peu, c’est la réussite face aux buts. Mais j’ai toujours eu confiance en moi et j’aurai toujours confiance en moi », a-t-il conclu.