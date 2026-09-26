OL : Paulo Fonseca réclame du temps pour Mohamed Ouedraogo

L’OL traverse un début de saison globalement réussi, mais Mohamed Ouedraogo connaît une adaptation plus difficile depuis son arrivée en provenance du SCR Altach. Le latéral gauche de 23 ans bénéficie toutefois du soutien de Paulo Fonseca, qui estime qu’il lui faut assez de temps et de la confiance pour retrouver son meilleur niveau.

OL : Quelle est la situation de Mohamed Ouedraogo OL ?

Après cinq apparitions sous le maillot lyonnais, dont trois titularisations, Mohamed Ouedraogo n’a pas encore répondu aux attentes que le club veut de lui. Pourtant, ses premières sorties en préparation avaient laissé entrevoir des qualités intéressantes pour s’imposer. Olympique et Lyonnais souligne les difficultés rencontrées par le Burkinabè, notamment dans les domaines technique et tactique. Arrivé cet été pour 2,2 millions d’euros, il totalise 216 minutes de jeu.

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Malgré cette difficulté, Paulo Fonseca n’est pas resté silencieux. Il rapidement pris la défense de son joueur après sa première période compliquée contre Anderlecht (1-2). L’entraîneur estime que son arrivée a été accompagnée d’une pression et insiste sur la nécessité de lui laisser du temps : « Pour Ouedraogo, l’arrivée à Lyon a été particulière. Je pense que j’ai été un peu responsable pour le moment parce que les premiers jours, j’ai créé sur lui une pression initiale lors de la pré-saison, sur ce qu’il doit faire. »

Cette période délicate s’explique aussi par le changement d’environnement. Ouedraogo évoluait auparavant au SCR Altach, une équipe de deuxième partie de tableau en Bundesliga autrichienne. Il vient donc de découvrir un club plus ambitieux et l’un des cinq grands championnats européens.

Quelles qualités Mohamed Ouedraogo doit-il encore montrer ?

Jean-Marc Chanelet, ancien défenseur de l’OL, reconnaît aussi les des qualités athlétiques évidentes du latéral. L’ancien Lyonnais, qui a disputé 83 matchs avec le club, décrit Mohamed comme un joueur puissant, tonique et rapide, capable de répondre présent dans les duels.

Il attend donc beaucoup de lui dans ses projections offensives, surtout dans les centres et la justesse dans la lecture du jeu. Chanelet estime qu’il doit encore assimiler les combinaisons, les systèmes de jeu et les compensations défensives avant de pouvoir exprimer pleinement ses qualités.

La concurrence participe-t-elle aux difficultés d’Ouedraogo ?

Le latéral burkinabè doit également composer avec une situation différente de celle envisagée lors du mercato. Nicolas Tagliafico devait initialement quitter Lyon pour rejoindre l’Atlético de Madrid, mais son départ n’a finalement pas abouti. L’OL dispose donc de trois joueurs capables d’évoluer à gauche avec Abner, Tagliafico et Ouedraogo, ce qui a limité les occasions de ce dernier. Il n’a ainsi pas été convoqué trois fois sur les cinq premières journées de Ligue 1.

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Lié à Lyon jusqu’en 2031, Fonseca assure qu’il croit beaucoup en lui et veut le voir évoluer dans un contexte positif. La trêve internationale lui offre quelques jours supplémentaires pour travailler avec un groupe réduit. L’OL retrouvera la Ligue 1 le 9 octobre face au du RC Lens, et Ouedraogo devra profiter pour démontrer toutes ses compétences.

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