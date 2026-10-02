Accueil - Mercato OL - INFO OL : Le Real prêt à ramener Endrick à Lyon en janvier ?

De retour au Real Madrid après son prêt à l’OL, Endrick peine à trouver sa place sous les ordres de José Mourinho. Un nouveau départ temporaire pourrait être envisagé cet hiver. Si plusieurs clubs italiens sont intéressés, l’expérience lyonnaise pourrait séduire à nouveau l’attaquant brésilien.

Mercato OL : Endrick intéressé par un retour à Lyon ?

Endrick espérait franchir un cap au Real Madrid après son prêt réussi à l’Olympique Lyonnais durant la deuxième partie de la saison dernière. Pour l’instant, son retour ressemble surtout à une attente prolongée. Depuis le début de l’exercice 2026 – 2027, l’international brésilien n’a disputé que quatre minutes en Liga. Une blessure en préparation explique une partie de cette absence, mais ses dernières convocations ne lui ont guère offert davantage de temps de jeu.

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José Mourinho avait pourtant freiné son prêt à la Roma cet été, en lui demandant de rester. L’attaquant de 20 ans pourrait toutefois réévaluer sa situation au mercato hivernal. Pour les supporters lyonnais, cette situation rappelle forcément une opération qui avait profité aux deux parties. Lors de son passage à l’OL, Endrick avait trouvé des minutes et l’occasion d’exprimer ses qualités offensives.

Huit buts en 21 rencontres avaient notamment marqué son aventure lyonnaise. L’enfant de Taguatinga avait pu retrouver une place importante sur le terrain, dans un environnement où son adaptation avait été convaincante. D’après les informations relayées par le journal AS, Endrick conserverait un attachement particulier à Lyon. Un élément qui peut nourrir l’hypothèse d’un retour, sans constituer pour autant la preuve d’un dossier déjà engagé. Surtout que la Serie A lui fait les yeux doux depuis plusieurs mois.

L’AS Rome et l’AC Milan veulent récupérer Endrick

Si une nouvelle fenêtre s’ouvre en janvier, l’OL ne serait toutefois pas seul à pouvoir s’intéresser à cette opportunité. L’AC Milan et l’AS Rome sont évoqués parmi les clubs susceptibles d’accueillir l’attaquant. Les pistes italiennes pourraient donc peser dans son choix.

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Pour Lyon, la connaissance du joueur et les bons souvenirs de son premier passage représenteraient des arguments. Encore faudrait-il que le club souhaite relancer cette opération et puisse en réunir les conditions. Sur le plan sportif, l’idée mérite attention.

L’OL dispose déjà de solutions à droite avec Ernest Nuamah et Kail Boudache, mais Loïs Openda reste relativement seul comme avant-centre expérimenté, selon le tableau dressé par le quotidien espagnol. La polyvalence d’Endrick pourrait ainsi présenter un intérêt.

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Mais plusieurs étapes restent nécessaires : une ouverture du Real Madrid, une volonté du joueur et un intérêt concret des dirigeants lyonnais. Un retour à l’Olympique Lyonnais reste donc une possibilité à surveiller, plutôt qu’une opération annoncée.

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