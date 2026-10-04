Accueil - Mercato OL - Mercato OL : La porte déjà ouverte à Lyon pour Noah Nartey ?

Noah Nartey a peu de temps de jeu cette saison à l’OL alors qu’il semblait avoir gagné sa place, fort de ses prestations dans la deuxième moitié de la saison dernière. Est-il déjà sur le départ, 9 mois après son arrivée ?

OL : Temps de jeu réduit pour Noah Nartey

Recrue hivernale de l’OL, Noah Nartey avait été impressionnant dès ses premiers matchs avec le club rhodanien. Il avait inscrit 2 buts en 11 apparitions en Ligue 1 dans la deuxième moitié de la saison dernière. Le milieu de terrain de 21 ans avait été titulaire à 5 reprises et avait cumulé 540 minutes de jeu en championnat.

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Malgré la forte concurrence dans l’entrejeu de l’équipe de Paulo Fonseca, il avait été titulaire contre le Celta Vigo, à l’aller (1-1) en Espagne et au retour à Lyon (0-2), en huitième de finale de la Ligue Europa. Le jeune Danois avait également disputé 2 matchs en coupe de France face à Laval (2-0) et le RC Lens (1-1, 6 tab à 7).

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Mais contre toute attente, il joue moins cette saison (2026-2027). En effet, Noah Nartey a été titulaire une seule fois en 5 journées de Ligue 1. Il n’a joué que des bouts de matchs, soit 112 minutes de jeu cumulées.

Fonseca fait confiance à la recrue hivernale

Néanmoins, il n’a pas perdu la confiance de l’entraîneur des Gones. Il est évidemment confronté à une forte concurrence dans l’entrejeu de l’Olympique Lyonnais. Il est barré par Mads Bidstrup, Tyler Morton et Corentin Tolisso. La recrue estivale, l’ancien joueur de Liverpool et le capitaine de Lyon sont naturellement les premiers choix de Paulo Fonseca.

« Noah a fait deux beaux matchs (contre Toulouse et contre Anderlecht). Je suis très content de lui, principalement défensivement. C’était ce qu’il avait besoin d’améliorer. Il s’est montré plus agressif sur ces deux matchs, plus concentré sur notre positionnement. C’est important d’avoir cette sensation d’un joueur qui progresse. Après, c’est dur de choisir, car on a beaucoup de milieux de terrain. Beaucoup d’entre eux méritent de jouer, comme Khalis Merah, on croit en lui. C’est positif quand il (Nartey) joue. Il apporte beaucoup de confiance à l’entraîneur », a expliqué l’entraîneur portugais.

Noah Nartey doit donc se montrer plus convaincant, à l’entraînement et pendant les quelques minutes dont il bénéficiera, afin d’espérer avoir plus de temps de jeu cette saison. Surtout que les Gones jouent sur trois tableaux cette saison encore, soit en Ligue 1, en Ligue Europa et en Coupe de France.

Le milieu de terrain Danois a les qualités pour s’imposer à Lyon

Se prononçant sur la situation du numéro 99 de l’OL, Philippe Violeau est certain que ce dernier a les qualités techniques nécessaires pour s’imposer dans l’équipe lyonnaise. « Noah Nartey peut être amené à apporter en cours de partie des solutions intéressantes. L’avoir dans son effectif, c’est une bonne chose. Il lui faut du temps de jeu pour prouver de quoi il est capable. Mais la saison est longue donc il aura de quoi se montrer », estime l’ancien joueur de Lyon (1997-2003), sur le site Olympique et Lyonnais.

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Même s’il est contraint de se contenter de quelques bouts de matchs en ce début de saison, le joueur recruté à Brondby IF au Danemark n’est pas une erreur de casting. Il n’est pas non plus poussé vers la porte de sortie. Bien au contraire, c’est un joueur à fort potentiel, et donc très prometteur, qui fait partie du nouveau projet du club rhodanien.

Recruté à 7,5 M€ en janvier 2026, Noah Nartey s’est lié au club de Michele Kang pour les cinq prochaines saisons, jusqu’en juin 2030. « Je pense qu’il ne doit pas s’inquiéter là-dessus (sur son temps de jeu, ndlr). Il pourra alors démontrer tout son potentiel », a rassuré Philippe Violeau ensuite.

Nartey vendu comme Moreira ou Fofana au moment opportun ?

Quant à l’OL, il peut même déjà se frotter les mains, car la valeur de sa pépite est en hausse depuis sa signature à Lyon. Elle est désormais valorisée à 15 M€, soit le double de l’indemnité de son transfert. Si la direction rhodanienne décide de vendre le Danois, en cas d’offres, elle pourrait réaliser un gros transfert, comme celui d’Afonso Moreira ou encore Malick Fofana.

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