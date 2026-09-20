OL : Paulo Fonseca justifie la gestion de Corentin Tolisso

Corentin Tolisso connaît un début de saison moins convaincant que lors du précédent exercice, mais reste un élément important de l’OL, qui reçoit Rennes ce samedi à l’occasion de la 5e journée de Ligue 1. En conférence de presse avant cette rencontre, Paulo Fonseca a défendu son capitaine, tout en évoquant les problèmes physiques qui ont perturbé sa préparation.

OL : Fonseca condamne t-il la baisse en puissance de Corentin Tolisso ?

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Après quatre journées de Ligue 1, Corentin Tolisso a disputé l’ensemble des rencontres de l’OL, mais son rendement apparaît inférieur à celui affiché durant la saison 2025-2026. Le milieu de terrain de 32 ans peine notamment à retrouver son influence habituelle, alors que son statut de capitaine lui confère une place importante dans le dispositif lyonnais. Interrogé en conférence de presse sur sa situation, Paulo Fonseca n’a toutefois pas remis en cause la place de son joueur.

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Face à la presse, Paulo a déclaré : « Coco est vraiment important pour nous tous. » L’entraîneur pense qu’il a eu des matchs positifs, d’autres moins positifs, mais il est un joueur qui donne tout pour le collectif. « C’est important sur le terrain d’avoir un gars comme lui », a ajouté Paulo. Tolisso a néanmoins déjà contribué directement aux résultats lyonnais avec quatre passes décisives depuis le début de la saison. Fonseca estime donc que son capitaine peut encore monter en puissance.

Les problèmes physiques expliquent-ils les difficultés de Tolisso ?

Depuis la reprise, Corentin Tolisso a été confronté à plusieurs soucis physiques, notamment aux adducteurs. Ces pépins l’ont empêché de participer à certaines séances d’entraînement dans leur intégralité et ont conduit le staff lyonnais à gérer son temps de jeu depuis le début de l’exercice.

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Paulo Fonseca a également rappelé que le rôle de son capitaine pouvait varier selon les adversaires et les rencontres. Malgré ces contraintes, le technicien portugais considère que Tolisso a réalisé « de bonnes choses » et continue de progresser. Il ne s’agit donc pas, pour l’entraîneur lyonnais, de remettre en cause les qualités du milieu de terrain.

Quel rôle Tolisso doit-il encore jouer face à Rennes ?

Corentin Tolisso devrait de nouveau occuper une place importante contre Rennes ce soir. Après quatre journées, l’OL compte toujours sur son capitaine pour apporter son expérience et son influence au milieu de terrain.

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Pour Paulo Fonseca, l’objectif est surtout de permettre à son joueur de retrouver progressivement son meilleur niveau. La gestion de ses problèmes physiques reste donc un élément important, confirmant la confiance accordée au milieu lyonnais.