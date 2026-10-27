OM : Inquiétude levée pour Igor Paixao avant Toulouse

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Igor Paixao avait suscité de l’angoisse à l’OM suite à sa blessure contre Le Havre (4-3). Mais les dernières nouvelles concernant son état de santé sont rassurantes. L’ailier devrait être disponible dimanche contre Toulouse.

Igor Paixao, une frayeur sans gravité pour l’OM

Bruno Genesio peut sans doute pousser un ouf de soulagement. Son attaquant. Igor Paixao s’était montré avec le bras en écharpe à l’issue du match OM-Havre (4-3). De quoi provoquer une vive inquiétude à Marseille. L’ailier brésilien était touché à l’épaule droite suite une mauvaise chute lors d’un duel aérien.

Cette alerte devrait cependant rester sans suite. La Provence rapporte que l’immobilisation de son bras n’était qu’une mesure de précaution. Elle assortie de deux jours de repos pour favoriser sa récupération. Igor Paixao devrait donc être disponible pour la réception de Toulouse, prévue dimanche à partir de 20h45 au Vélodrome.

Un regain de forme à l’Olympique de Marseille

Notons qu’Igor Paixao n’a pas bien démarré sa saison à l’Olympique de Marseille. L’attaquant de 26 ans compte sept matchs de Ligue 1 pour deux buts inscrits et une seule passe décisive. Un faible rendement pour celui qui était attendu comme le successeur naturel de Mason Greenwood dans les statistiques.

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Ses deux réalisations sont récentes. Igor Paixao a marqué à Angers, puis face au Havre. Ce regain de confiance arrive à point nommé après son agacement à Troyes. Il avait refusé de saluer son entraîneur lors de son remplacement. Bruno Genesio avait a calmé le jeu en conférence de presse. « Il n’y a pas de problème avec lui ».

Le coach de l’OM a aussi rappelé qu’il comptait sur lui en dépit des critiques. « Il sait qu’il peut compter sur moi ». Après la victoire contre Le Havre, Genesio a de nouveau cité son buteur parmi les satisfactions du match, aux côtés d’Emerson et de Timothy Weah. Avec Paixao en forme, Genesio disposera d’une arme offensive précieuse face au Téfécé.

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