Accueil - Mercato OM - OM : La suspension de Timothy Weah profite à Kelyann Bezahaf

Suspendu pour le déplacement à Troyes, Timothy Weah va laisser sa place à Kelyann Bezahaf. Le jeune latéral droit devrait connaitre sa première titularisation sous les couleurs de l’Olympique de Marseille.

OM : Kelyann Bezahaf vers une première titularisation contre Troyes

Kelyann Bezahaf voit son statut basculer à l’Olympique de Marseille. Selon La Provence, le jeune latéral de 20 ans va profiter de l’absence de Timothy Weah pour connaitre sa première titularisation en Ligue 1. Le capitaine olympien est en effet privé de déplacement à Troyes suite à son expulsion lors du Classique. Il avait reçu un second carton jaune à la 77e minute du match perdu (2-1) face au PSG.

La commission de discipline de la LFP lui a infligé un match ferme, avec une sanction effective depuis le 29 septembre. Timothy Weah manquera donc le match contre Troyes, prévu ce 11 octobre 2026. Son absence constitue une solution de moins dans un couloir droit où l’OM manque déjà de spécialistes. Bruno Genesio devra vite le remplacer.

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C’est dans ce contexte que Kelyann Bezahaf apparait comme le choix le plus naturel et crédible. Le jeune joueur était entré en fin de rencontre contre le PSG. Son entrée avait épaté son père. Khalifa Bezahaf explique : « quand je l’ai vu sur le bord du terrain, ça m’a fait bizarre. Il est là (…) Je suis son premier entraîneur, je l’ai suivi partout en Europe pendant sa formation, et maintenant chez les professionnels ».

Selon @laprovence, Kelyann Bezahaf 🇩🇿 sera probablement titulaire à Troyes en l'absence de Timothy Weah, suspendu. #TeamOM pic.twitter.com/uyf0YuczG6 — Actu OM (@ActuO_M) October 2, 2026

Une pause bénéfique pour Timothy Weah

Le profil de son fils offre un avantage particulier. L’entraîneur Bruno Genesio pourrait conserver son organisation habituelle, sans déplacer un autre titulaire ni toucher à sa défense centrale. Les alternatives séduisent moins. Bamo Meïté ne semble pas être considéré comme un latéral par le coach. Et Ulisses Garcia évoluerait sur son mauvais côté.

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Kelyann Bezahaf coche donc toutes les cases pour occuper naturellement ce poste. A condition que Genesio change ses plans. Cette suspension pourrait aussi servir à Timothy Weah lui-même. L’international américain n’est pas en sélection pendant cette trêve internationale. Il bénéficiera de quelques jours de repos, alors que son début de saison avec l’OM reste compliqué. Une mise à l’écart forcée tombe plutôt bien.

Un seul point sépare les deux équipes

Après cinq défaites consécutives, l’Olympique de Marseille reprendra la compétition avec un seul objectif. Les Phocéens sont déterminés à renouer avec le succès à Troyes. Un seul point sépare les deux équipes au Classement. L’ESTAC est 16e, tandis que l’OM pointe à la 17e place. Autant dire que le match de ce 11 octobre sera décisif pour les deux clubs.

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Une victoire pourrait libérer le groupe de Bruno Genesio et valider le travail de la trêve. Mais un nouveau revers plongerait le club phocéen dans une crise plus profonde. La pression s’intensifie autour du coach marseillais à une semaine de la reprise du Championnat.