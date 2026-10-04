Accueil - Mercato OM - Mercato : Endrick, une piste séduisante mais compliquée pour l’OM

Endrick pourrait de nouveau quitter le Real Madrid en prêt lors du mercato de janvier, après un début de saison marqué par un temps de jeu famélique. L’OM pourrait être intéressé par le profil de l’attaquant brésilien, mais les conditions financières du dossier rendent pour l’heure cette piste très hypothétique.

Mercato : Pourquoi Endrick pourrait-il encore changer d’air en janvier ?

À Madrid, Endrick connaît une nouvelle période de doute. L’attaquant brésilien, revenu d’un prêt convaincant à l’OL, n’a eu droit qu’à quatre minutes avec le Real Madrid cette saison, alors que la concurrence demeure particulièrement forte dans le secteur offensif. Son manque de temps de jeu pourrait donc pousser son entourage à envisager un nouveau prêt dès janvier.

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Dans ce contexte, UOL Esporte rapporte que l’AS Rome et l’AC Milan sont déjà positionnés sur le dossier. Les deux clubs italiens avaient manifesté leur intérêt lors du précédent mercato et pourraient revenir à la charge. La Roma disposerait même d’une occasion idéale pour relancer les discussions lors de sa confrontation avec le Real Madrid en Ligue des champions, le 14 octobre.

Mercato OM : Marseille peut-il réellement se mêler à la bataille pour Endrick ?

Sur le papier, Marseille aurait pourtant quelques arguments à faire valoir. Endrick connaît déjà la Ligue 1 depuis son passage à Lyon et y a retrouvé des sensations importantes, avec huit buts et sept passes décisives en 21 rencontres.

Une expérience française réussie qui pourrait rendre un retour dans l’Hexagone moins risqué pour un joueur encore à la recherche de régularité. Pour l’OM, son profil aurait également du sens dans un secteur offensif où Bruno Genesio doit composer avec plusieurs incertitudes et une profondeur d’effectif perfectible.

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Mais entre une idée séduisante et une négociation réelle, il existe un canyon que même Endrick, avec son explosivité, ne franchirait pas en un coup de rein : pas de démarche concrète de Marseille pour le moment. Les intérêts les plus tangibles restent ceux de Milan et de la Roma.

Pourquoi le prix du prêt pourrait-il refroidir Marseille ?

Le principal obstacle est financier. Le précédent prêt d’Endrick à Lyon avait été conclu autour d’un million d’euros d’indemnité, auquel pouvait s’ajouter une prise en charge d’une partie de sa rémunération. Pour l’OM, reproduire une opération comparable en janvier nécessiterait donc de dégager une enveloppe conséquente pour un joueur dont la situation reste, elle aussi, incertaine.

La concurrence italienne complique encore davantage la perspective marseillaise. Milan et la Roma ont déjà avancé leurs pions et connaissent le dossier depuis plusieurs mois. Le Milan nourrit notamment un intérêt ancien pour le Brésilien. Alexandre Pato l’a confirmé dans des propos accordés à La Gazzetta dello Sport.

L’ancien attaquant brésilien du club lombard a expliqué après un échange avec Gerry Cardinale que le propriétaire milanais était « très optimiste » concernant le développement du club et qu’il voulait réaliser d’importants investissements. Pato a surtout précisé que Cardinale voulait « amener Endrick à Milan », ce qui donne une indication claire sur l’ambition lombarde, sans pour autant constituer une preuve d’accord.

Endrick peut-il redevenir une option crédible pour l’OM ?

Le dossier dépendra d’abord de la position du Real Madrid et de José Mourinho. Le technicien portugais avait bloqué son départ lors du mercato estival afin de pouvoir l’évaluer, mais le faible temps de jeu accordé depuis montre que cette confiance n’a pas encore produit les effets espérés.

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Par ailleurs, Carlo Ancelotti, sélectionneur du Brésil, a insisté publiquement sur la nécessité de donner davantage de minutes aux jeunes joueurs brésiliens évoluant en Europe. Pour Marseille, le calcul est donc simple : surveiller sans s’emballer.

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Le précédent lyonnais prouve qu’Endrick peut retrouver de l’efficacité en France, mais le coût du prêt et la concurrence de clubs italiens mieux positionnés rendent l’opération difficile. En janvier, l’OM pourrait regarder Endrick ; aujourd’hui, rien ne permet encore d’affirmer que Marseille passera réellement à l’action.